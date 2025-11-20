51 quốc gia kêu gọi IAEA hỗ trợ dài hạn Nhà nước Palestine

Trong một tuyên bố chung đưa ra tại phiên họp thường kỳ của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), 51 quốc gia cho rằng cơ quan này có thể đóng vai trò trong việc cung cấp hỗ trợ khẩn cấp và dài hạn cho Nhà nước Palestine.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố chung ngày 19/11, các quốc gia, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Tây Ban Nha, Italia và Trung Quốc, cho biết IAEA là một cơ quan có thẩm quyền và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ khẩn cấp và dài hạn cho Nhà nước Palestine nhằm giúp giảm bớt tình cảnh nhân đạo tồi tệ tại Dải Gaza. Tuyên bố nêu rõ IAEA có thể đóng góp vào việc đáp ứng các nhu cầu của Nhà nước Palestine trong các lĩnh vực như y học hạt nhân, thử nghiệm không phá hủy và đánh giá ô nhiễm đất, không khí và nước.

Các quốc gia cũng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn gần đây tại Gaza và kêu gọi tất cả các bên tuân thủ và thực hiện thỏa thuận.

Tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đặc biệt là ở Gaza, và nhấn mạnh rằng lượng viện trợ nhân đạo vào Gaza vẫn “thấp đáng kể” so với mức đã thống nhất trong thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó liên quan tới tình hình tại Dải Gaza, nguồn tin từ các cơ quan y tế địa phương hôm 19/11 cho biết, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng tại một khu vực hiện do Hamas kiểm soát kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ tháng 10.

Một người Palestine bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Al-Ahli Arab ở thành phố Gaza, sau cuộc không kích của Israel, ngày 19 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Quân đội Israel cho biết các lực lượng đã tấn công các mục tiêu của Hamas trên khắp Gaza sau khi các thành viên của nhóm vũ trang Palestine nổ súng vào binh sĩ Israel, vi phạm lệnh ngừng bắn kéo dài gần sáu tuần. Không có binh sĩ Israel nào bị thương.

Những vụ nổ súng lặp đi lặp lại cho thấy sự mong manh của lệnh ngừng bắn vốn không dễ dàng đạt được. Israel và Hamas đã đổ lỗi cho nhau về những điều mà cả hai bên đều gọi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump cho một Gaza thời hậu chiến.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu, Reuters