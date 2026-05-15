400 VĐV, HLV tập huấn kiến thức phòng, chống Doping

Sáng 15/5, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Thanh Hóa đã diễn ra lớp tập huấn giáo dục phòng, chống Doping trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Minh Hà, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Thanh Hóa và Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam (Cục TDTT) phối hợp tổ chức nhằm trang bị kiến thức về phòng, chống Doping cho các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) của Thanh Hóa tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức vào cuối năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tập huấn, 400 VĐV, HLV của các đội tuyển thể thao thành tích cao và các cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Thanh Hóa đã được tìm hiểu về thông tư số 01/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/5/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng chống Doping trong hoạt động thể thao; các hành vi vi phạm và tác hại của doping đối với sức khỏe vận động viên; danh mục chất cấm, hướng dẫn cách tra cứu (Global DRO/tài liệu); quy định miễn trừ do điều trị (TUE) và quy trình xin cấp TUE; quy trình lấy mẫu kiểm tra Doping, quyền và nghĩa vụ của VĐV; quy trình quản lý kết quả (khi có kết quả phân tích bất lợi); hướng dẫn đăng ký tìm hiểu kiến thức trên Hệ thống giáo dục ADEL.

Ông Vũ Trọng Hải, Phó phòng kiểm soát Doping (Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam) truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn.

Ngoài những kiến thức cơ bản, giảng viên đặc biệt lưu ý VĐV về những hành vi vô tình vi phạm do quá trình sử dụng thuốc điều trị bệnh, sử dụng thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng; các hành vi vi phạm do thiếu kiến thức; những quy định cần nhớ, những vướng mắc, khó khăn có thể gặp phải để phòng tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Các VĐV tham gia lớp tập huấn.

Việc tổ chức tập huấn sớm và bài bản giúp ngành thể thao Thanh Hóa chủ động bảo vệ quyền lợi và sự nghiệp cho VĐV; đồng thời hạn chế các vi phạm đáng tiếc do thiếu hiểu biết. Qua đó thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng nền thể thao sạch, trung thực, sẵn sàng hướng tới các mục tiêu cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đồng thời hướng tới việc xây dựng một nền thể thao trong sạch, đóng góp vào thành công chung của thể thao Việt Nam nói chung.

Anh Tuân