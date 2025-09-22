4 quốc gia công nhận nhà nước Palestine, Israel phản ứng dữ dội

Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha đều công nhận nhà nước Palestine trong một động thái xuất phát từ sự thất vọng về cuộc chiến ở Gaza và nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, khiến Israel phản ứng dữ dội.

Người dân Palestine di tản, chạy trốn khỏi miền bắc Gaza. Ảnh: Reuters.

Quyết định của Anh mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt vì nước này đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Israel thành một quốc gia hiện đại sau Thế chiến thứ hai.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu: “Hôm nay, để khôi phục hy vọng hòa bình cho người Palestine và người Israel, cũng như giải pháp hai nhà nước, Vương quốc Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine”. "Cuộc khủng hoảng nhân đạo do con người gây ra ở Gaza đang ngày càng trầm trọng. Việc chính phủ Israel liên tục ném bom Gaza, các cuộc tấn công trong những tuần gần đây, nạn đói và sự tàn phá là hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Các quốc gia khác, bao gồm cả Pháp, dự kiến ​​sẽ công nhận vào tuần này tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án động thái này.

“Tôi có một thông điệp rõ ràng gửi tới những nhà lãnh đạo công nhận nhà nước Palestine sau vụ thảm sát kinh hoàng ngày 7/10: Các vị đang trao một phần thưởng lớn cho chủ nghĩa khủng bố”, ông nói, ám chỉ đến cuộc tấn công của nhóm chiến binh Hamas vào Israel năm 2023, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài gần hai năm ở Gaza. "Và tôi có một thông điệp khác cho các bạn: Điều đó sẽ không xảy ra. Một nhà nước Palestine sẽ không được thành lập ở phía tây sông Jordan."

Theo thống kê của Israel, cuộc tấn công do Hamas thực hiện vào Israel đã khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 người khác bị bắt làm con tin.

Theo các cơ quan y tế địa phương, chiến dịch tiếp theo của Israel ở Gaza đã giết chết hơn 65.000 người Palestine, phần lớn là thường dân, gây ra nạn đói, phá hủy hầu hết các tòa nhà và khiến phần lớn dân số phải di dời.

Khi công bố quyết định công nhận nhà nước Palestine, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết quyết định này sẽ trao quyền cho những người tìm kiếm sự chung sống hòa bình. “Điều này hoàn toàn không hợp pháp hóa chủ nghĩa khủng bố, cũng không phải là phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố”, ông nói thêm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel cho biết sự công nhận này là “một đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Bồ Đào Nha”. Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở phái bộ thường trực của Bồ Đào Nha tại Liên hợp quốc ở New York, ông nói: "Bồ Đào Nha ủng hộ giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài... một lệnh ngừng bắn là cấp thiết."

TD (theo Reuters)