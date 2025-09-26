239 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ phường Sầm Sơn lần thứ nhất

Sáng 26/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sầm Sơn tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có 239 đại biểu chính thức, đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ phường Sầm Sơn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Tính đến thời điểm hiện tại, các phong trào, cuộc vận động đã được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Nổi bật, vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 400 triệu đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng chục ngôi nhà "Đại đoàn kết"; kêu gọi Nhân dân hiến gần 1.000 m2 đất, trị giá hàng tỷ đồng để phục vụ làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị.

Đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Sầm Sơn khai mạc Đại hội.

Tại phường Sầm Sơn, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được gắn với các mô hình “Khu dân cư văn minh du lịch”, “Tuyến đường không rác thải”, “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”... tạo diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp cho đô thị du lịch.

Song song với đó, công tác tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo được MTTQ phường chú trọng đẩy mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ phường Sầm Sơn lần thứ nhất đã xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: vận động xây mới, sửa chữa ít nhất 20 ngôi nhà “Đại đoàn kết”; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó 50% trở lên có bữa cơm “Đại đoàn kết”; hằng năm duy trì vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực an sinh xã hội...

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả MTTQ phường Sầm Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ mới, MTTQ phường cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân thông qua các phong trào, cuộc vận động lớn; chú trọng công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, cần tiếp tục phát huy vai trò của đồng bào tôn giáo, người uy tín, doanh nghiệp, con em xa quê; xây dựng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, và các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng đoàn kết đồng lòng, quyết tâm xây dựng Sầm Sơn đến năm 2030 trở thành đô thị du lịch vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu cả nước.

Đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ cử 59 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2025-2030, bầu Ban Thường trực và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Doãn Lương được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trần Hằng