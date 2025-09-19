Nối dài mạch nguồn nhân văn

Miễn học phí cũng như viện phí, tất cả đều vì Nhân dân, vì tương lai của một đất nước khỏe mạnh và giàu tri thức. Trong khi quyết định miễn học phí mới chỉ tập trung vào một bộ phận người dân, thì miễn viện phí là chính sách bao trùm hơn, hướng tới toàn thể Nhân dân.

Chúng ta đều biết, viện phí hiện đang chiếm tỷ trọng không nhỏ trong chi phí cho y tế của người dân Việt Nam. Và buồn thay, vì lỡ viện phí mà sức khỏe, tính mạng của ai đó đã phải bỏ lỡ, không được chăm sóc kịp thời. Những điều ấy day dứt chúng ta, hối thúc những người có trách nhiệm. Nhưng để miễn viện phí - chỉ 3 từ ngắn gọn - nhưng lại là một câu chuyện rất dài, không thể quyết định ngay, cũng không thể nhìn vào một phía lợi ích nào cả. Mà phải đòi hỏi sự tính toán, cân đối, chủ động được nguồn rồi còn phải đảm bảo nguồn ổn định, lâu dài, đảm bảo chính sách sau khi ban hành không chỉ nhân văn, mà còn bền vững, trở thành một trong những “trụ đỡ” an sinh hữu ích.

Nhân dân từng rất hoan hỉ, vui mừng khi nghe tin Đảng, Nhà nước sẽ miễn học phí. Và cảm xúc ấy đã thật sự vỡ òa khi Quốc hội ban hành nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học này. Không chỉ người có con em đi học đồng tình, mà cả xã hội ủng hộ. Và giờ đây, một thời gian rất ngắn sau khi quyết định miễn học phí cho học sinh, thông tin sẽ miễn viện phí cho người dân tiếp tục trở thành “làn gió mát” tưới tắm tâm hồn.

Cụ thể, theo thông tin đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, định hướng miễn viện phí cho Nhân dân được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra lần đầu ngày 16/3 và chưa đầy 6 tháng sau, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân” được ban hành, chính thức đặt ra mục tiêu: “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình”.

Chủ trương này thực sự là một bước ngoặt lớn trong hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam - nơi người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, thực sự cảm thấy được chia sẻ từ phía Nhà nước. Chuyện miễn viện phí không còn là điều để ai đó đặt câu hỏi đến bao giờ nữa, mà đã thành nghị quyết với dấu mốc cụ thể.

Việc liên tiếp ban hành những chủ trương thiết thực cho thấy Đảng, Nhà nước luôn xác định con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực phát triển. Những quyết định này đang tạo hiệu ứng lan tỏa rất mạnh mẽ, khẳng định sự nhân văn của chế độ, được Nhân dân ngợi ca.

Thái Minh