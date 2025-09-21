Thêm một “phép thử”

Năm 2025 đầu tư công được kỳ vọng là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh. Tuy nhiên, gần 3/4 thời gian của năm đã trôi qua, chúng ta vẫn còn cách xa con số kỳ vọng.

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 do tỉnh quản lý là hơn 16.207 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 13.374 tỷ đồng. Đến giữa tháng 9 đã giải ngân được 7.926 tỷ đồng, bằng 48,9% kế hoạch tỉnh giao và 59,3% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao.

Dù là con số cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng chưa thể yên tâm. Thời gian đang trôi đi rất nhanh, chúng ta chỉ còn hơn 3 tháng nữa để giải ngân nguồn vốn rất lớn còn lại của năm - đó là điều không hề dễ dàng. Chưa kể, thời điểm cuối năm phải dồn lực để về đích nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, chắc chắn sẽ chi phối đến việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư công.

Tại hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 vừa diễn ra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, phân loại dự án về tiến độ giải ngân theo mức độ: tốt, chậm, không có khả năng giải ngân, để điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung; xây dựng tiến độ theo tháng, quý với quyết tâm thực hiện cụ thể, rõ ràng. Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình chây ì làm chậm tiến độ; đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia.

Giải ngân vốn đầu tư công nhanh và hiệu quả không chỉ là yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành, mà còn là mệnh lệnh từ thực tiễn nhằm tạo ra “đòn bẩy” cho sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị. Ở thời điểm hiện tại, hoàn toàn không còn thời gian để chần chừ, không còn chỗ cho sự chậm trễ, bởi chậm một ngày là có nguy cơ chậm một công trình về đích, lỡ mục tiêu cả năm. Chúng ta phải nhận thức được yêu cầu từ người đứng đầu Chính phủ là một mệnh lệnh chính trị, dù khó, nhưng không phải là không thể thực hiện được.

Tỉnh Thanh Hóa có truyền thống giải ngân tốt nguồn vốn quan trọng này. Chúng ta từng tạo ra được những bước nước rút ngoạn mục trong giải ngân vốn đầu tư công ở những thời khắc quyết định. Tinh thần ấy cần được tiếp tục phát huy. Chừng mực nào đó, việc hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 cũng có thể xem là phép thử năng lực tổ chức, điều hành, đặc biệt trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa đi vào hoạt động.

Thái Minh