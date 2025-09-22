Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Sáng 22/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội và chuẩn bị các sự kiện chính trị trong những tháng cuối năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày tờ trình xin ý kiến.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào 7 nhóm vấn đề được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình.

Trong đó bao gồm các Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất trong Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã; về ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng loại cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, vật nuôi và sản xuất muối quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã; về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 185/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh quy định về đối tượng khách mời và mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; về chủ trương tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2025; về dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày tờ trình xin ý kiến.

Cùng với đó là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 644-TB/VPTU ngày 5/9/2025 về kết luận của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5 năm 2025 gây ra và công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2025-2026 của các trường học tại xã Yên Nhân và xã Bát Mọt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trình bày nội dung xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình xin ý kiến về việc đề nghị điều chỉnh phương án quản lý tài chính theo mô hình tổ chức bộ máy mới của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp xã; việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất về chủ trương đối với các nội dung được Đảng ủy UBND tỉnh trình tại hội nghị; đồng thời đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi trình xin ý kiến các nội dung cần phải nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, khẩn trương hoàn thiện văn bản, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Đối với những vấn đề liên quan đến điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất trong Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã cần phải triển khai thực hiện sát với hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

Về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện đúng theo những nội dung đã được trình, trong đó phải quan tâm đến đối tượng được hỗ trợ để nâng cao đời sống Nhân dân.

Đối với các công trình, dự án có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, bảo đảm tiến độ và chất lượng, tạo điểm đến tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trên cơ sở Tờ trình Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, tham vấn ý kiến các cơ quan Trung ương để xây dựng chương trình đạt chất lượng.

Đối với việc tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chuẩn bị chu đáo, tổ chức sự kiện trang trọng nhằm khích lệ, động viên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đầu tư, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Về điều chỉnh phương án quản lý tài chính theo mô hình tổ chức bộ máy mới của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp xã; việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cơ bản thống nhất nội dung trình tại hội nghị và giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng các quy định của pháp luật. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, phường, khu dân cư chuẩn bị chu đáo, tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhằm gắn kết cộng đồng, phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng địa phương giàu đẹp, qua đó thể hiện nét đẹp văn hóa, mang lại niềm vui, tình đoàn kết trong đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

