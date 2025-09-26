Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo tin giả về sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều không đúng và không phải do Bộ cung cấp. Đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin này.

Chiều 25/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát đi cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã được Chính phủ giao nhiệm vụ “Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học” và đang phối hợp các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Giáo dục và đào tạo cảnh báo tin giả về sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

“Những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều không đúng và không phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp” – Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh và đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin này.

Theo Báo Nhân Dân