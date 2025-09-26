1.500 điểm cầu tham dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9

Sáng 26/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận (TG&DV) Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến gần 1.500 điểm cầu trong cả nước.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban TG&DV Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tham dự tại điểm cầu Ban TG&DV Tỉnh ủy Thanh Hóa có đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban TG&DV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban TG&DV (tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 166 phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Văn phòng Trung ương Đảng thông tin chuyên đề “Kết quả đại hội đảng bộ các cấp (cập nhật đến ngày 25/9/2025), công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và những vấn đề cần quan tâm trong tuyên truyền đại hội đảng bộ cấp tỉnh và Đại hội XIV của Đảng trong thời gian tới”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương thông tin chuyên đề “Quan điểm, định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân qua 40 năm đổi mới”.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu xã Thiệu Hóa.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban TG&DV Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị: Ban TG&DV các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban TG&DV cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10/2025. Tuyên truyền đậm nét về kết quả đại hội đảng các cấp, nhất là đại hội cấp trên cơ sở; công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng; các nội dung tuyên truyền miệng liên quan đến đại hội đảng các cấp.

Cùng với đó, cần tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Phó Trưởng Ban TG&DV Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị Ban TG&DV các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung các quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện quan trọng như Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; Đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030 và đại hội các tổ chức chính trị xã hội.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về quan điểm, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân sau 40 năm đổi mới đất nước, qua đó khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tố Phương