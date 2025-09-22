Tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 168/CĐ-TTg ngày 21/9/2025 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu: Thời gian qua, các bộ, cơ quan ngang bộ rất tích cực, chủ động, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và quyết tâm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, góp phần từng bước nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, khắc phục ngay những vướng mắc, bất cập, tăng cường toàn diện cho cấp xã, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả theo các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian qua và Kết luận số 192-KL/TW ngày 19 tháng 9 năm 2025, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý, đề xuất phương án xử lý phù hợp; tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, nhất là việc nâng cao năng lực trong công tác tổ chức thực hiện.

Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 30 tháng 10 năm 2025.

2. Các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Y tế; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương có số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở trung ương còn lớn (trên 40%), khẩn trương tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, bảo đảm nguồn lực thực hiện cho chính quyền địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, giảm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời xây dựng công cụ để giám sát, triển khai, kiểm soát quyền lực khi phân cấp, phân quyền.

Thời gian hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với lộ trình, yêu cầu của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phù hợp với tình hình thực tiễn; chủ động bố trí đủ nguồn lực , đặc biệt là bố trí, sử dụng công chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; đồng thời, chủ động thực hiện phân cấp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.

Thời gian hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Theo VGP