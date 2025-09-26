MTTQ phường Đào Duy Từ đổi mới hoạt động theo phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

Sáng 26/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đào Duy Từ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội

Dự Đại hội có 129 đại biểu chính thức, đại diện cho các ngành, lĩnh vực, tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường.

Thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ phường Đào Duy Từ cùng các tổ chức chính trị-xã hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai đồng bộ, từng bước đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội.

Đồng chí Lê Thị Hường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Đào Duy Từ phát biểu khai mạc Đại hội.

MTTQ phường đã vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 551 triệu đồng; các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vận động xây dựng quỹ từ thiện nhân đạo đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Từ nguồn kinh phí huy động được, MTTQ phường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao mô hình sinh kế, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất phương hướng chung của nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể để tổ chức thực hiện, gồm: Hàng năm 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình/phần việc tiêu biểu; 100% hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn được giúp đỡ; MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức ít nhất 3 chương trình, 3 dự thảo văn bản giám sát, 2 dự thảo góp ý, phản biện, 2 dự thảo văn bản cấp uỷ , chính quyền trước khi ban hành, 1 hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp uỷ , chính quyền; phấn đấu hình thành ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản tại cộng đồng/khu dân cư...

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật MTTQ phường Đào Duy Từ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Ủy ban MTTQ phường cần tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; kiện toàn xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết trụ cột; phát huy hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội, vận động Nhân dân tích cực bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu xây dựng phường đạt kiểu mẫu trước năm 2030.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí: Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đào Duy Từ tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ phường khoá I.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đào Duy Từ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 56 vị; hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Lê Hà