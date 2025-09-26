Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu

Sáng 26/9, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực X, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Thời gian qua, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành các nghị quyết mang ý nghĩa chiến lược, trong đó có Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, tạo nên sự đột phá để đất nước phát triển với khát vọng thịnh vượng.

Quán triệt sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa luôn coi trọng, đồng hành, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng cho các doanh nghiệp hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn vướng mắc được coi là điểm nghẽn, có nguy cơ gây ra thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng đến quá trình phát triển chung của tỉnh.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, hội nghị này được tổ chức nhằm đánh giá khách quan quá trình phát triển của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian qua; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để có những giải pháp căn bản nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở nội dung và ý nghĩa của hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phản ánh thực tế tình hình phát triển doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực để tỉnh Thanh Hóa có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công an tỉnh trình bày báo cáo về tình hình phát triển doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Báo cáo chỉ ra 5 vấn đề và 4 nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

5 vấn đề được chỉ ra đó là: Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể rất lớn. Nhiều doanh nghiệp đông công nhân lao động bị cắt giảm đơn hàng, dẫn đến người lao động có nguy cơ bị cắt giảm chế độ. Tỷ lệ các cụm công nghiệp được đầu tư thu hút doanh nghiệp thứ cấp còn hạn chế. Số doanh nghiệp kê khai bổ sung thuế tài nguyên, phí tài nguyên môi trường còn hạn chế. Tình hình xuất nhập khẩu chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp mở tờ khai tại tỉnh Thanh Hóa.

4 nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế được xác định do: Nhiều doanh nghiệp được thành lập có quy mô vốn nhỏ lẻ, việc thành lập doanh nghiệp thủ tục đơn giản dẫn đến nhiều cá nhân sử dụng thông tin không chính xác. Chính quyền địa phương chưa thực hiện đầy đủ các cam kết về giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ, nhiều nhà đầu tư chưa bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án. Trong thời gian ngắn các doanh nghiệp chưa thực hiện rà soát hồ sơ, tài liệu trong việc kê khai bổ sung, việc bổ sung kê khai đối với hóa đơn đối với tài nguyên khoáng sản đã bán chưa thực hiện nghiêm. Tần suất các tàu vào thực hiện xuất nhập khẩu ở khu kinh tế Nghi Sơn còn thấp, hạ tầng bến cảng còn kém, thiếu bến cảng chuyên dụng, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế biển ở Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo của Công an tỉnh và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong tham mưu “đúng, trúng, kịp thời”, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Từ đó, góp phần giữ vững môi trường ổn định, an toàn để thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, khơi thông tiềm lực sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và triển khai nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược lớn của Đảng, Nhà nước.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương để tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở sự phát triển, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành; có lộ trình, tiến độ rõ ràng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, chậm trễ kéo dài; tháo gỡ các điểm nghẽn trong huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ theo phân công tại Quyết định số 5345 ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh về phân công thành viên Ban Chỉ đạo và Công văn số 395 ngày 18/8/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh về báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan chủ động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định thị trường nhập khẩu; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp logistics, dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử gắn với cảng biển Nghi Sơn; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

UBND tỉnh kiện toàn thành viên Tổ công tác 2606 và Tổ giúp việc để tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả. Tổ công tác 2606 tiếp tục khẩn trương đánh giá thực trạng các mỏ khoáng sản, việc kê khai thuế của từng doanh nghiệp, làm rõ lý do chưa kê khai thuế bổ sung theo chủ trương của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu các doanh nghiệp kê khai thuế theo đúng quy định.

Các ngành chức năng liên quan rà soát, đánh giá tổng thể tình hình lao động trên địa bàn tỉnh từ đó phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp, hài hòa giữa các địa phương và nhu cầu thực tiễn.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thu thập, củng cố hồ sơ, tài liệu đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý góp phần tạo môi trường thuận lợi, lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu “rủi ro cao về thuế”, doanh nghiệp thành lập vì mục đích thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Chi cục Hải quan khu vực X đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan điện tử, rút ngắn thời gian thông quan tại cảng Nghi Sơn; công khai, minh bạch quy trình, thủ tục để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Cùng với đó, phối hợp với các ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành tập trung chỉ đạo các giải pháp cụ thể, chiến lược rõ ràng, phù hợp với không gian địa kinh tế, địa chính trị của tỉnh để khơi thông nguồn lực góp phần tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2025 và những năm tiếp theo.

Minh Hiếu