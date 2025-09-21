Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân

Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Trung Hạ đã tận dụng diện tích mặt nước rộng lớn trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân để nuôi cá lồng và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã.

Nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân mang lại hiệu quả kinh tế.

Những ngày giữa tháng 9, chúng tôi có chuyến công tác tại xã vùng cao Trung Hạ. Được sự chỉ dẫn của cán bộ xã, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi cá lồng của gia đình ông Ngân Văn Nam, bản Phụn. Qua trao đổi chúng tôi được biết, năm 2020 gia đình ông Nam đã đầu tư vốn làm 2 lồng để nuôi các loại cá trắm cỏ, trắm đen, rô phi đơn tính. Để có kiến thức, ông Nam đã tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá do xã tổ chức và học tập kinh nghiệm nuôi cá của nhiều hộ dân trong xã. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như lựa chọn loại thức ăn phù hợp nên mô hình nuôi cá của gia đình ông Nam mang lại hiệu quả kinh tế.

Ông Ngân Văn Nam cho biết: "Được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, gia đình tôi tận dụng diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Trung Xuân để nuôi cá. Thấy được lợi ích, tôi đã bàn bạc với các thành viên đầu tư vốn thiết kế lồng nuôi cá. Sau gần 1 năm, gia đình tôi đã thu hoạch lứa cá đầu tiên. Đối với loại cá trắm có giá bán từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, có thời điểm không có cá để cung cấp cho thị trường. Từ nuôi cá lồng mỗi năm mang lại lợi nhuận cho gia đình tôi 30 - 40 triệu đồng. Sau gần 5 năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng, cuộc sống của gia đình đã được cải thiện, các thành viên có việc làm ổn định".

Theo báo cáo của UBND xã Trung Hạ, toàn xã có 70 hộ nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân, hằng năm cung cấp ra thị trường trên 20 tấn cá các loại. Với mục tiêu phát triển nuôi cá lồng theo hướng hiệu quả, bền vững, xã đã thành lập tổ hợp tác nuôi cá lồng Trung Xuân để giúp các thành viên liên kết, hỗ trợ nhau trong việc lựa chọn giống, kỹ thuật chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho người dân.

Ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, cho biết: Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân được bắt đầu từ năm 2019. Hiện nay, mô hình này đang mang lại hiệu quả kinh tế, do tận dụng được điều kiện tự nhiên thuận lợi. Nguồn thức ăn của cá sẵn có trên địa bàn như cỏ, lá chuối đã được người dân tận dụng và tiết kiệm được chi phí. Đặc biệt là tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của địa phương".

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân là hướng đi đúng, mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc nhân rộng mô hình cũng gặp những khó khăn, thách thức, như: mực nước lòng hồ thủy điện không ổn định, do nhà máy hoạt động không có khung giờ cố định, khiến một số lồng cá mắc cạn dẫn đến cá chết; vào mùa mưa bão dòng nước chảy xiết, nhiều lồng cá của hộ dân bị cuốn trôi... ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân nuôi cá.

“Để nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân phát triển bền vững, hiệu quả, thời gian tới, xã Trung Hạ tiếp tục tổ chức nhiều lớp tập huấn để hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi và bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, vận động thêm nhiều hộ dân đầu tư làm lồng để nuôi cá. Phối hợp với Nhà máy Thủy điện Trung Xuân thông báo thời gian vận hành để người dân chủ động di chuyển lồng bè đến nơi an toàn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ dân nuôi cá tiếp cận với nguồn tín dụng chính sách, mở rộng quy mô chăn nuôi cá”, ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, chia sẻ.

Bài và ảnh: Mạnh Hải