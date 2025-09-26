Đại hội đại biểu MTTQ xã Nga An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 26/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nga An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 122 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Nga An được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã: Nga An, Nga Điền và Nga Phú của huyện Nga Sơn cũ.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Nga An đã nỗ lực, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Nổi bật, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được thực hiện sâu rộng, đa dạng về hình thức. Toàn xã đã có 27/27 Ban công tác Mặt trận lập trang Zalo tuyên truyền; hệ thống loa xã, thôn tổ chức trên 100 buổi phát thanh; cấp phát 1.500 bản tài liệu mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”. Đặc biệt, MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 5 buổi tuyên truyền về biển, đảo tại các trường học, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng đổi mới, hằng năm MTTQ xã phối hợp tổ chức 24 hội nghị, thu hút trên 3.500 lượt cử tri tham gia với hơn 150 lượt ý kiến, kiến nghị được phản ánh đến các cấp, ngành.

Tham gia phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ xã đã vận động, huy động nguồn lực trên 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 25 căn nhà (12 nhà xây mới, 13 nhà sửa chữa) cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

MTTQ xã còn phối hợp mở 15 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tín chấp vay vốn ngân hàng trên 450 tỷ đồng; góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã đến năm 2024 giảm còn 1,09%.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trước sáp nhập, xã Nga An đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 7 thôn kiểu mẫu; sau sáp nhập, xã Nga An mới đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, có 5 sản phẩm OCOP hạng 3 sao.

Cùng với đó, MTTQ xã đã phát động, duy trì nhiều mô hình thiết thực: 27/27 khu dân cư ký cam kết không vi phạm ATGT; nhân rộng 13 mô hình, CLB phòng, chống tội phạm; duy trì 95% khu dân cư văn hóa, 87% gia đình văn hóa.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 đến thời điểm hiện nay.

Đồng thời thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới nhằm góp phần xây dựng xã Nga An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nga An khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI. Ông Đào Tuấn Thiên được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nga An nhiệm kỳ 2025-2030.

