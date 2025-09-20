Những suối nguồn của sông sâu...

Bền bỉ theo dòng thời gian, thế hệ này qua thế hệ khác đã đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực, cố gắng để cùng nhau viết nên những trang vàng lấp lánh của gia tộc Lê Xuân trên vùng đất biển Hoằng Tiến.

Vợ chồng TS. Lê Xuân Thảo - TS. Lê Bích Thắng tài trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho Trường Tiểu học Lê Xuân Lan (xã Hoằng Tiến).

Gia tộc Lê Xuân - “Hàn lâm thị tộc”

Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ cụ Lê Xuân Tuyển yên bình tọa lạc trong không gian xanh mát, thoáng đãng trên vùng đất biển Hoằng Tiến. Nhà thờ không chỉ là nơi con cháu dòng họ Lê Xuân bày tỏ lòng tự hào, tôn kính với các bậc tiền nhân mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, hiếu học cho thế hệ trẻ. Và hơn hết, đây cũng là nơi ghi dấu những nỗ lực bền bỉ, hành trình trao truyền và tiếp nối truyền thống đáng tự hào của các thế hệ cháu con dòng họ Lê Xuân.

Được biết, Đội tám Lê Xuân Tuyển chính là tấm gương sáng, người truyền động lực, cảm hứng theo đuổi con đường học hành cho 2 người con trai là Lê Tất Đạt (Tú Đạt), Lê Xuân Tiên (Tú Tiên). Cả hai người con của cụ đều thi đỗ tú tài Hán học cùng một khóa. Sau đó, cụ Tú Tiên tiếp tục thi đỗ 2 khóa nữa. Gia đình được sắc phong “Hàn lâm thị tộc”. Cụ Tú Đạt và Tú Tiên đều có nhiều năm gắn bó với nghề dạy học ở địa phương. Học trò theo học với 2 cụ rất đông, nhất là cụ Tú Tiên. Cụ Tú Tiên còn là một trong những thầy giáo đầu tiên dạy chữ Hán tại Trường Sơ học tổng Ngọc Chuế, thành lập vào đầu thế kỷ XX ở thôn Kim Đính. Gia đình Đội tám Lê Xuân Tuyển trở thành tấm gương tiêu biểu cho phong trào hiếu học của miền quê “đồng khô cát bỏng” thuộc tổng Ngọc Chuế.

Một trong những học trò đặc biệt và xuất sắc nhất của cụ Tú Tiên chính là nhà cách mạng, nhà giáo Lê Xuân Lan, con trai cụ. Dưới sự dìu dắt, dạy dỗ từ cha, ông Lê Xuân Lan sớm có tinh thần ham học hỏi, thông thạo Hán văn từ bé. Ông thuộc lớp người đầu tiên của tổng Ngọc Chuế thi đỗ Pri-me (tốt nghiệp tiểu học, chế độ giáo dục thời Pháp thuộc) vào loại giỏi; từng đỗ đầu vào Trường Quốc học Huế - và tốt nghiệp hệ Cao đẳng Sư phạm tiểu học với tấm bằng loại ưu, được cấp học bổng đi du học ở Pháp. Tuy nhiên, ông Lê Xuân Lan quyết định ở lại nước nhà tham gia hoạt động cách mạng, là người thầy giáo tâm huyết, nhiệt thành gieo con chữ, cống hiến cho ngành giáo dục, nâng cao dân trí cho Nhân dân.

Trong suốt “sự nghiệp trồng người” của mình, nhà cách mạng, nhà giáo Lê Xuân Lan ghi dấu ấn tại nhiều ngôi trường và để lại nhiều ký ức tốt đẹp, tình cảm yêu mến sâu sắc với nhiều thế hệ học sinh. Không chỉ là người thầy mẫu mực, tâm huyết, giỏi giang, ông Lê Xuân Lan còn là chiến sĩ cách mạng kiên trung, có nhiều đóng góp cho phong trào đấu tranh cách mạng của huyện Hoằng Hóa (cũ) nói riêng, Thanh Hóa nói chung. Ông là người tích cực hoạt động, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền của tổng Ngọc Chuế, sau được bầu làm Chủ tịch Ủy ban lâm thời Nhân dân cách mạng tổng Ngọc Chuế.

Năm 1950, ông được điều lên huyện, đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính huyện Hoằng Hóa, Phó Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa. Đó là những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. Quân và dân Thanh Hóa vừa chiến đấu, vừa phục vụ chiến đấu, thực hiện vai trò là “hậu phương lớn” chi viện sức người, sức của cho các mặt trận, các chiến trường. Lúc bấy giờ, đời sống muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, cả huyện Hoằng Hóa chỉ có 2 chiếc xe đạp. Ông Lan miệt mài đạp xe trên khắp các ngả đường, hết xã này qua xã khác để vận động người dân quyên góp, ủng hộ cho kháng chiến. Sau này, ông được điều động lên tỉnh, giữ chức Trưởng Phòng Thông tin, thuộc Ủy ban Hành chính tỉnh.

Từ mạch nguồn khơi dòng, rẽ nhánh...

Như cây đời mãi xanh tươi, qua năm tháng đâm cành tỏa nhánh, kết trái dâng hương, dòng họ Lê Xuân hiện có 10 tiến sĩ, 20 thạc sĩ, nhiều người vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng... Các thế hệ cháu con dòng họ Lê Xuân không ngừng nỗ lực, cố gắng, tiếp nối truyền thống hiếu học, cách mạng của gia đình, dòng họ, ghi danh trên nhiều lĩnh vực với những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Đặc biệt, TS. Lê Xuân Thảo - con trai thứ của nhà cách mạng, nhà giáo Lê Xuân Lan từng tốt nghiệp xuất sắc tại trường đại học uy tín tại Liên bang Nga. Sau khi trở về nước, ông Thảo làm công việc giảng dạy ở Trường Đại học Quân sự rồi được điều về công tác tại Cục Sáng chế, Ủy ban Khoa học Nhà nước lúc bấy giờ. Ông cũng từng đảm nhận nhiều vị trí như: Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Qũy hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC... Sau nhiều năm lập nghiệp xa quê, tình quê vẫn luôn đau đáu, TS. Lê Xuân Thảo cùng vợ - TS. Lê Bích Thắng đã quyết định trở về vùng đất biển dốc hết công sức, tiền của tích lũy, dành dụm hơn nửa đời người, tiên phong đầu tư, phát triển Hải Tiến trở thành một trong những khu du lịch sinh thái biển hấp dẫn du khách của tỉnh Thanh Hóa.

Khu Du lịch biển Ánh Phương do Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến và các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư hàng ngàn tỷ đồng xây dựng đã trở thành một khu du lịch đa chức năng, đạt tiêu chuẩn 3 sao, hệ thống các nhà hàng sang trọng, khác biệt và có sự đa dạng các dịch vụ như du lịch tắm biển, du lịch sự kiện, du lịch nghỉ dưỡng... Nhìn lại hành trình 13 năm tâm huyết, nỗ lực với du lịch biển quê hương, TS. Lê Xuân Thảo chia sẻ: “Dẫu biết là sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng tình yêu, ngọn lửa nhiệt huyết và sự trăn trở của những người trí thức đối với sự phát triển của quê hương đã trở thành động lực mạnh mẽ, không cho phép chúng tôi lùi bước”.

Dịp hè vừa qua, Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến khai trương trung tâm tổ chức sự kiện 5 sao Ánh Phương Palace, đáp ứng nhu cầu du lịch MICE kết hợp tổ chức hội nghị và nghỉ dưỡng. Hằng năm, Khu Du lịch Ánh Phương đón hơn hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, họp mặt, tập huấn nghiệp vụ,... Công ty đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, chủ yếu là lao động địa phương.

Song song với hoạt động kinh doanh du lịch, vợ chồng TS. Lê Xuân Thảo – TS. Lê Bích Thắng luôn được biết đến là những người hăng hái, tích cực tổ chức, hưởng ứng, tham gia các hoạt động khuyến học – khuyến tài, chăm lo cho giáo dục, an sinh xã hội. Dấu ấn trong công tác khuyến học – khuyến tài, thúc đẩy xã hội học tập của vợ chồng ông bà Thảo – Thắng gắn liền với sự hình thành và phát triển của Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan.

Với hơn 2 tỷ đồng vốn quỹ ban đầu, sau 17 năm hoạt động, đến nay, Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan đã thu hút hàng trăm lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền là 23,3 tỷ đồng. Quỹ đã trao thưởng và cấp học bổng cho 8.398 lượt học sinh, sinh viên với tổng kinh phí là 4,9 tỷ đồng; ủng hộ, tài trợ các đơn vị, trường học, các quỹ khuyến học trong và ngoài huyện với tổng số tiền là 12,4 tỷ đồng. Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhận định: “Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan ra đời đã phục vụ sự học của học sinh huyện Hoằng Hóa suốt thời gian qua đã tạo động lực cho các học sinh tiếp tục vươn lên, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương”.

Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi con người Việt Nam, gia đình, dòng họ luôn là bến đỗ tinh thần, nuôi dưỡng nhân cách và chắp cánh hoài bão, ước mơ. Và rồi, trên hành trình sống và cống hiến, từ suối nguồn mát trong ấy, những người con của gia đình, dòng họ sẽ không ngừng tiếp nối truyền thống tốt đẹp, quý báu ấy để “mang suối nguồn đi đến suốt mênh mông”...

Bài và ảnh: Minh Anh