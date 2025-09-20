Thanh Hóa chủ động ứng phó với bão RAGASA gần Biển Đông

Ngày 19/9/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 12/PTDS về việc chủ động ứng phó với bão RAGASA gần Biển Đông.

Ảnh minh họa.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một cơn bão có tên quốc tế là RAGASA đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippin. Hồi 7h00 ngày 19/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc - 131,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo đến ngày 23/9, bão đi vào Bắc Biển Đông với gió cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão RAGASA, từ chiều 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9.

Thực hiện Công văn số 03/BCĐ-BNNMT ngày 19/9/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; để chủ động ứng phó với bão RAGASA, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các thông tin về diễn biến của thiên tai đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với thiên tai.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.

NM