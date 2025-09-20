Tiếp nguồn lực - Tăng động lực và trách nhiệm (Bài 2): Nhiều kỳ vọng

Quyết định điều động 160 công chức tăng cường cho vùng khó khăn không chỉ mang tính chất tình thế, giải quyết bài toán thừa - thiếu cục bộ trước mắt, mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong công tác cán bộ. Bởi qua quá trình rèn luyện, “thử lửa” tại cơ sở sẽ lựa chọn được những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Sau khi được điều động bổ sung cán bộ, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Chinh đã thực hiện tốt việc giải quyết TTHC cho người dân.

Trách nhiệm, cống hiến và sự dấn thân

Với anh Mai Văn Thuộc (sinh năm 1982), công chức Văn phòng HĐND - UBND xã Hoa Lộc, khi nhận quyết định điều động lên xã miền núi Thắng Lộc là cơ hội để anh tiếp tục được dấn thân, cống hiến với trách nhiệm cao hơn. Anh Thuộc vốn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, có nhiều kinh nghiệm khi từng giữ các vị trí công tác như bí thư đoàn xã, cán bộ văn phòng HĐND - UBND, rồi phó chủ tịch HĐND xã trước đây. Với chuyên môn của mình, anh được lãnh đạo xã Thắng Lộc phân công làm việc tại Văn phòng HĐND - UBND xã, đồng thời dự kiến sẽ bổ nhiệm anh làm Phó Chánh Văn phòng phụ trách HĐND - UBND xã.

Lần đầu tiên làm việc xa nhà, va chạm ở môi trường công việc mới, anh Thuộc không tránh khỏi băn khoăn, lo lắng, nhất là ở một xã miền núi có tới trên 90% là người dân tộc Thái. Văn phòng HĐND- UBND xã Thắng Lộc hiện tại mới chỉ có 2 người, còn thiếu 4 người so với định biên, trong khi khối lượng công việc khá nhiều, từ công tác văn thư, lưu trữ, tổng hợp, tiếp nhận văn bản đến, văn bản đi, quản trị phần mềm theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, đến công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phổ biến giáo dục pháp luật, công nghệ thông tin...

“Người thiếu, việc thì nhiều, song với trách nhiệm của một người đảng viên và nhận được sự quan tâm, tín nhiệm, tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương, anh em đồng nghiệp, nên chúng tôi đã chủ động khắc phục khó khăn, đảm đương cùng lúc nhiều công việc. Làm ngày không hết việc, chúng tôi tranh thủ làm thêm vào ban đêm mới có thể cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Địa phương cũng ưu tiên bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt ngay tại UBND xã nên cũng thuận lợi hơn trong việc làm thêm giờ”, anh Thuộc chia sẻ.

Theo quyết định của tỉnh, xã Thắng Lộc có 4 cán bộ được điều động từ các xã, phường miền xuôi lên công tác và được bố trí tại các phòng chuyên môn như: Văn hóa - xã hội, Kinh tế, Văn phòng HĐND - UBND, trung tâm phục vụ hành chính công. Được bổ sung thêm 4 công chức, song địa phương lại có 2 người xin nghỉ việc, vì thế khối UBND xã hiện tại vẫn còn thiếu 11 người so với định biên được giao. Bởi thế, cán bộ, công chức địa phương đã phải rất nỗ lực đảm đương công việc mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND xã Thắng Lộc Lê Văn Hùng cho rằng, “chính tinh thần trách nhiệm, sức trẻ, chuyên môn và tác phong, lề lối, sự chỉn chu trong công việc chính là “làn gió mới” năng động góp phần để xã Thắng Lộc triển khai tốt các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. Địa phương đã xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm 2 đồng chí làm phó trưởng phòng văn hóa - xã hội và phó chánh văn phòng phụ trách HĐND - UBND xã”.

Từ thực tiễn của một số cán bộ được điều động từ miền xuôi lên miền núi cho thấy, việc điều động được thực hiện gắn với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ đúng người, đúng việc sẽ tạo được những “cú hích” mới, giúp cán bộ phát huy được tính chủ động, năng động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Anh Lê Hữu Quyền, công chức Phòng Văn hóa- Xã hội, UBND phường Nam Sầm Sơn được điều động lên xã Quang Chiểu công tác, cho biết: "Lên đơn vị mới công tác, tôi được giao phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh - xã hội, y tế và chuyển đổi số. Công việc này so với trước đây có cái mới, cái cũ, nhưng mới nhất với tôi là môi trường làm việc. Thực tế 3 lĩnh vực trên phải cần từ 2 đến 3 người phụ trách, nhưng hiện tại địa phương vẫn thiếu nhân lực nên tôi đảm nhận cả. Những ngày đầu nhận công tác ở đây tôi không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng vì chưa hiểu nhiều về phong tục, tập quán, nhất là rào cản về ngôn ngữ từ người dân địa phương. Song tôi tin, chính những khó khăn ấy sẽ là động lực để tôi vượt qua thử thách và khẳng định bản thân".

Theo anh Quyền, trong cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nếu mỗi cán bộ, đảng viên không nêu cao tinh thần trách nhiệm thì những chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước sẽ chậm được hiện thực hóa.

Đánh giá hiệu quả bước đầu khi công chức từ miền xuôi điều động lên các xã miền núi công tác, Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu Lê Văn Hiếu cho biết: “Địa phương rất trân trọng sự nỗ lực của các đồng chí cán bộ được điều động từ miền xuôi lên. Sự đóng góp của anh em sẽ góp phần quan trọng giúp xã Quang Chiểu vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ổn định. Chúng tôi tin rằng với sự đồng hành, chia sẻ của đội ngũ cán bộ được tăng cường, Quang Chiểu sẽ dần vượt qua khó khăn”.

Phải thấy rằng, những ngày đầu công tác, cán bộ miền xuôi lên chưa quen với nhịp sống mới, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, họ dần bắt nhịp với công việc. Người lo địa chính, xây dựng, người phụ trách tài chính, người theo dõi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi hồ sơ được giải quyết nhanh gọn, mỗi thủ tục được hoàn thành kịp thời, phía sau đó đều là sự nỗ lực xứng đáng được ghi nhận, bởi ở vùng đất khó, không chỉ là sự thiếu thốn về nhân lực mà cơ sở vật chất cũng còn nhiều hạn chế. Mỗi mùa mưa lũ, điện mất, mạng internet mất, đường sá bị chia cắt, công việc càng thêm chồng chất. Nhưng, với nhiều cán bộ, công chức nơi đây, đảm đương, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn và thiếu thốn là một hình thức thử thách để học rèn luyện ý chí, bản lĩnh. Họ ít nói về khát vọng mà coi việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là cách đóng góp thiết thực nhất cho sự phát triển của địa phương nơi mình được điều động, phân công công tác.

Tầm nhìn chiến lược

Cả nước đã bước vào “cuộc cách mạng” về sắp xếp bộ máy chưa từng có trong lịch sử. Trong “cuộc cách mạng” này, các xã, phường mới tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện đã giải thể. Đó là tránh nhiệm, là nền tảng cho sự đổi mới, bứt phá, nhưng cũng là trăn trở, băn khoăn khi đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn ở cấp xã vẫn còn mỏng và thiếu hụt về số lượng.

Anh Trần Mạnh Hùng, công chức Văn phòng HĐND - UBND xã Nga Thắng luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sau khi được điều động công tác tại UBND xã Mường Mìn.

Nhận diện rõ yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, ngay trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa đã thực thi chủ trương điều động 160 công chức khu vực đồng bằng, đô thị lên công tác tại các vùng khó khăn của tỉnh. Nhiệm vụ này có mục tiêu rõ ràng, thời gian cụ thể và trách nhiệm ràng buộc. Những công chức được điều động, tăng cường không đơn thuần là giúp các xã tháo gỡ các “điểm nghẽn” về công tác chuyên môn mà còn góp phần xây dựng lại tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Chúng ta đã nói nhiều về “nâng cao năng lực quản trị địa phương” nhưng điều đó không thể thành hiện thực nếu thiếu nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc. Cơ chế, thể chế, quy trình rõ ràng nhưng để cơ chế, thể chế ấy mang lại hiệu quả cần những con người đủ năng lực, trách nhiệm triển khai, vận hành. Với phương châm “đi trước, đón đầu”, việc điều động, tăng cường công chức đến các xã khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa không chỉ giải quyết tốt thực trạng cán bộ dôi dư sau sáp nhập xã, phường, mà còn mở ra một hướng đi chiến lược đó là nâng cao chất lượng nền hành chính ở cơ sở bằng chính đội ngũ công chức tốt nhất mà tỉnh có.

Điều động, luân chuyển cán bộ, công chức không phải là việc làm mới, nhưng lại trở nên quan trọng trong thời điểm chính quyền cấp xã đang “gánh” thêm nhiều trọng trách khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ngoài chính sách biệt phái 15 cán bộ, công chức từ các sở, ngành cấp tỉnh về hỗ trợ cho 2 xã Mường Lát và xã Pù Nhi, thì việc điều động cùng lúc số lượng lớn công chức lên vùng cao không đơn thuần chỉ là “chia khó” với các địa phương, mà còn giúp thu hẹp khoảng cách giữa năng lực cán bộ hiện tại và yêu cầu mới đặt ra. Nhờ đó, hệ thống chính quyền cấp xã ở Thanh Hóa đã nhanh chóng ổn định và hoạt động hiệu quả. Điều này đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra mới đây: “Với vai trò là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất, các xã, phường mới đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động đổi mới phương thức làm việc theo hướng phục vụ. Nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, tăng tính chuyên nghiệp, hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân”.

Để đội ngũ công chức yên tâm công tác ở đơn vị mới, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính minh bạch và rõ ràng. Theo đó, đối với công chức điều động đến công tác tại 38 xã thuộc 6 huyện miền núi cũ là Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân sẽ được hỗ trợ 1,75 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Đối với 38 xã khác thuộc 5 huyện cũ gồm Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Thanh và Như Xuân, mức hỗ trợ là 1,25 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Chính sách này được áp dụng trong thời gian 3 năm, toàn bộ kinh phí được bố trí từ ngân sách của tỉnh. Đây vừa là “điểm tựa”, vừa là động lực để đội ngũ công chức được điều động yên tâm cống hiến, mang sức trẻ, tri thức và nhiệt huyết của mình để cùng người dân miền núi xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền trong tỉnh.

Một quyết định chiến lược sẽ mở ra kỳ vọng mới. Để ngày mai bắt đầu từ hôm nay, để những “quả ngọt” mà chúng ta mong chờ sớm thành hiện thực, thì không gì hơn lúc này là phải đề cao tinh thần tận hiến và sự dấn thân.

Nhóm P.V