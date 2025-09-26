Đại hội đại biểu MTTQ xã Tân Thành thống nhất phương hướng nhiệm kỳ mới

Sáng 26/9, Ủy ban MTTQ xã Tân Thành tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 129 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã. Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong và các đại biểu dự Đại hội.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ xã và các tổ chức thành viên không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Thành Ngân Thị Chiên phát biểu khai mạc Đại hội.

Kết quả thực hiện Nghị quyết đến thời điểm hiện nay đã góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên toàn dân tham gia xây dựng gia đình, cộng đồng, quê hương Tân Thành từng bước phát triển.

Trong hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức theo hướng ngày càng đa dạng, phong phú, hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai một cách thiết thực, phát huy được tính chủ động, tinh thần sáng tạo của Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Đại biểu dự Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22-CT/ TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Tân Thành đã vận động được 167 triệu đồng, huy động trên 700 ngày công giúp các hộ gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở. Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và nguồn đóng góp của cán bộ, Nhân dân, xã đã hỗ trợ làm trợ làm mới, sửa chữa 224 nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 9,6 tỷ đồng.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến trên 1.000m2 đất, đóng góp trên 1.100 ngày công, vật liệu... đầu tư xây dựng hơn 3,2km đường giao thông liên thôn.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ xã từ năm 2024 đến nay. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, thống nhất chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong hoạt động MTTQ xã Tân Thành thời gian qua.

Phân tích thuận lợi, khó khăn, cũng như thực tiễn thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị ngay sau Đại hội, Ủy ban MTTQ xã quán triệt sâu rộng Nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ và Nhân dân. Theo đó, cần đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn những nội dung, phần việc phù hợp với thực tiễn địa phương để tập trung triển khai thực hiện.

Đồng thời, MTTQ xã tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân; vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; xây dựng quan hệ tốt đẹp với Nhân dân các xã bạn, tỉnh bạn, doanh nghiệp, chuyên gia, để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đại biểu hiệp thương cử các vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao chất lượng, năng lực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ Mặt trận chuyên trách, với phương châm “gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, gương mẫu nơi công tác và nơi cư trú”...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong tặng hoa chúc mừng các vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành.

Đại hội đã hiệp thương cử 60 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, hiệp thương cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Bà Ngân Thị Chiên được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga