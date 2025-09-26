Đại hội đại biểu MTTQ xã Xuân Lập lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 26/9, Ủy ban MTTQ xã Xuân Lập tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Xuân Lập được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Xuân Lai, Xuân Lập, Xuân Minh và Trường Xuân. Thời gian qua, MTTQ xã Xuân Lập đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội MTTQ xã đề ra và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tiếp tục được được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả. Các phong trào, các cuộc vận động được triển khai đồng bộ; đẩy mạnh và thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Công tác phối hợp hoạt động được quan tâm; các mô hình được triển khai, nhân rộng góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Công tác giám sát và phản biện xã hội luôn được MTTQ xã, các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức thành viên tham gia tích cực. Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được phát huy; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tiếp tục đi vào chiều sâu.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã thời gian qua. Đồng thời, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình hành động gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ và từng giải pháp cụ thể.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 54 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Xuân Lập lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Lê Phượng