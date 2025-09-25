Nguyệt Ấn nỗ lực tháo gỡ khó khăn

Sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Nguyệt Ấn đã đi vào hoạt động ổn định, bước đầu giải quyết các tồn đọng, vướng mắc nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban chuyên môn. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo và tập trung hoàn thiện hơn nữa để xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân.

Người dân đến thực hiện TTHC được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyệt Ấn hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Xã Nguyệt Ấn được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các xã: Nguyệt Ấn, Phùng Giáo và Vân Am. Đảng bộ xã có 54 tổ chức cơ sở đảng, với 988 đảng viên. Hiện nay, về cơ bản, bộ máy tại xã Nguyệt Ấn đã được kiện toàn, từng bước ổn định tổ chức. UBND xã đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chính quyền mới. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ổn định, công tác giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân cơ bản nhanh gọn, thông suốt, hiệu quả, đảm bảo không bị gián đoạn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

UBND xã đã chủ động đổi mới cách thức phục vụ, áp dụng phương châm “rõ người, rõ việc” để giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, bao gồm việc phân công luân phiên cán bộ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân; đồng thời niêm yết TTHC và quy trình xử lý, giúp người dân tra cứu và thực hiện thuận tiện. Do bố trí lực lượng một cách hợp lý, khoa học nên dù khối lượng công việc nhiều nhưng các hồ sơ được tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND xã, Lưu Đình Thường chia sẻ: Bộ máy mới tinh gọn, nhưng áp lực công việc nhiều và trọng trách lớn hơn, vì vậy, chúng tôi luôn nhắc cán bộ phải thay đổi tư duy, không còn làm việc theo thói quen cũ, mà phải chủ động, khoa học, sử dụng công nghệ và gần dân hơn. Không ai hiểu dân bằng chính cán bộ cơ sở. Cán bộ xã được đả thông tư tưởng nên đối diện với nhiều áp lực, khó khăn và bỡ ngỡ, ai cũng nỗ lực vượt lên để xây dựng chính quyền mới hiện đại, phục vụ dân hiệu quả hơn.

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyệt Ấn đã tiếp nhận 2.089 lượt công dân đến liên hệ để thực hiện các TTHC; tiếp nhận vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử 2.089 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 1.914 hồ sơ, đạt 97,85%; đang trong hạn giải quyết 133 hồ sơ, chỉ có 42 hồ sơ quá hạn do tiếp nhận sai quy trình và chuyển nhầm.

Tuy nhiên, qua thực tế tại địa phương cho thấy, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, trong đó, chủ yếu phát sinh do việc phân định nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn còn chồng chéo, chưa khoa học; một số TTHC chưa được đồng bộ theo mô hình 2 cấp, gây lúng túng trong thực hiện; cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý hành chính chưa được tích hợp hoàn chỉnh; một số cán bộ, công chức (CBCC) chưa có chứng thư số; các thiết bị phục vụ tại trung tâm phục vụ hành chính công còn thiếu, dẫn đến tình trạng phải chờ đợi... Bên cạnh đó, một bộ phận CBCC và người dân vẫn còn giữ tư duy truyền thống, e ngại thay đổi, chưa thấy được lợi ích của chuyển đổi số trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Việc nộp, nhận kết quả hồ sơ trực tuyến còn phức tạp đối với người dân, nhất là những người không quen công nghệ, người cao tuổi, người không có điện thoại thông minh...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Lê Bá Ngà cho biết: “Để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, xã Nguyệt Ấn đề nghị tỉnh sớm ban hành các hướng dẫn, quy định chi tiết về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và chế độ, chính sách cho CBCC theo mô hình mới. Hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành bộ máy hành chính mới. Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho CBCC xã để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh định mức, tiêu chí xác định biên chế cấp xã phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu cải cách hành chính. Xây dựng, ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu về hạ tầng công nghệ thông tin cần có tại các xã và chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số chuẩn hóa, phù hợp với đặc thù công việc của CBCC. Cùng với rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, cần đẩy mạnh số hóa toàn trình các dịch vụ công, từ khâu nộp hồ sơ, tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng, giảm thiểu giấy tờ”.

Bài và ảnh: Phan Nga