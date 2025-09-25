Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, Thanh Hóa có mưa rất to

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Do ảnh hưởng của bão số 9, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Hồi 04 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75- 88km /giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo tác động của bão

Trên biển: - Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.- Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2,0-3,0m, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Tầu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng do bão.

Trên đất liền: Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ gần sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ ngày 25/9 đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

#Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Hoàn lưu bão #Thanh hóa #Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão #Bạch Long Vĩ #khu vực #Nghệ an #mưa to đến rất to #Sông Mã #Quốc gia

