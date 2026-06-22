Yên Nhân chủ động phòng, chống thiên tai

Với địa hình đồi núi tương đối phức tạp, lại bị chia cắt bởi các con sông, suối nên vào mùa mưa bão, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở xã Yên Nhân là rất cao. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, xã đã chủ động thực hiện các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có mưa, lũ xảy ra.

Khu TĐC Na Quan ở thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ (ảnh chụp đầu tháng 5/2026).

Thôn Na Nghịu hiện có 262 hộ, với 1.117 nhân khẩu nhưng có đến 143 hộ, với gần 700 nhân khẩu sống trong vùng có nguy cơ dễ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Ông Vi Văn Tấn, trưởng thôn Na Nghịu, cho biết: Do các hộ này đều có nhà nằm dọc các triền sông, suối và nhà bám mặt đường, lưng dựa vào núi, lại nằm trên nền đất yếu nên chỉ cần lượng mưa từ 60 - 70mm, kéo dài 2 - 3 giờ, dễ xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Vì vậy, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ngoài chuẩn bị tốt phương châm “4 tại chỗ”, thôn còn đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo, nhắc nhở người dân, nhất là những hộ sống trong vùng có nguy cơ cao các kỹ năng phòng, tránh. Thôn cũng xây dựng phương án cho các hộ sống trong vùng sạt lở, ngập lụt, lũ ống, lũ quét đến nơi tránh trú an toàn như trường học, nhà văn hóa thôn hoặc người thân khi có mưa lớn xảy ra.

Nhớ lại trận mưa bão dịp cuối tháng 8/2025 và hoàn lưu sau bão, nhiều ngôi nhà của người dân trong thôn Na Nghịu bị lũ cuốn trôi và đất đá vùi lấp. Do mất nhà, mất đất, nhiều hộ đến nay vẫn đang ở tạm nhà lán dựng trên đất công ích của xã như hộ gia đình chị Hà Thị Phúc hay hộ gia đình ông Vi Văn Cường... Vì vậy, về lâu dài, việc xây dựng khu tái định cư (TĐC) cho các hộ sống trong vùng có nguy cơ cao là cần thiết. Được sự quan tâm của Nhà nước, đầu năm 2026, trên địa bàn thôn khởi công xây dựng 2 khu TĐC tại 2 vị trí Na Quan và Na Sọt. Khi 2 khu TĐC này hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ dành cho các hộ đã bị mất nhà trong trận mưa bão lịch sử năm 2025 và các hộ có nhà thuộc vùng nguy cơ cao dễ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Thời điểm này, 2 khu TĐC Na Quan và Na Sọt đang được đơn vị thi công là Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Nam, Phó giám đốc công ty, cho biết: Ngay sau khi dự án khởi công (tháng 2/2026), đơn vị đã huy động phương tiện, máy móc và con người triển khai. Tuy nhiên, do hậu quả của trận mưa bão năm 2025 nên mặt bằng khu TĐC Na Sọt có nhiều đá bồi lấp, khiến quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ. Đến thời điểm này, mặt bằng 2 khu TĐC đã hoàn thành xong phần san nền, bắt đầu thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, với khối lượng ước đạt từ 40 - 45%. Với tiến độ này, đơn vị đang phấn đấu đến 30/7, mặt bằng 2 khu TĐC sẽ hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư.

Nhìn khu TĐC đang dần hình thành ngay tại vị trí của thôn, chị Hà Thị Phúc, thôn Na Nghịu (một trong số những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi hiện đang ở trong căn nhà tạm, diện tích chưa đến 10m2), phấn khởi cho biết: “Mong khu TĐC sớm hoàn thành để các hộ bị mất nhà như gia đình tôi và nhiều hộ khác trong thôn có nhà nằm ở vùng nguy hiểm được về đây an cư, lạc nghiệp.

Xã Yên Nhân có địa hình vùng núi cao chia cắt bởi các con sông, suối nên vào mùa mưa bão thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Ông Hà Thanh Hắng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, cho biết: Sạt lở đất xảy ra ở cả 6 thôn trên địa bàn xã nhưng chủ yếu ở các thôn Na Nghịu, Mỵ, Chiềng và thôn Khong với 335 hộ và 1.507 nhân khẩu. Vì vậy, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ngoài thành lập ban chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp xã, thôn, địa phương đã chuẩn bị tốt phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, xây dựng phương án cho các hộ sống trong vùng sạt lở, ngập lụt, lũ ống, lũ quét đến nơi tránh trú an toàn như trường học, nhà văn hóa thôn hoặc người thân. Về lâu dài, những hộ nằm trong vùng sạt lở đất sẽ được bố trí vào các khu TĐC tập trung.

Hiện nay, xã Yên Nhân đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức và cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất để Nhân dân có ý thức chủ động phòng, tránh... Mục tiêu của địa phương là hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bài và ảnh: Minh Lý