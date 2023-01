Chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng, nhẹ cân tại đơn nguyên sơ sinh huyện Mường Lát

Đơn nguyên sơ sinh (ĐNSS) có ý nghĩa quan trọng trong cấp cứu, điều trị ban đầu những trẻ có bệnh lý sơ sinh, đặc biệt đối với những trẻ sinh tại khu vực miền núi. Xác định được điều đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát đã thành lập và duy trì hiệu quả ĐNSS. Qua đó, nhiều trẻ sơ sinh thiếu tháng, nhẹ cân đã được chăm sóc và điều trị thành công.

Nhân viên y tế chuẩn bị máy móc phục vụ công tác điều trị cho trẻ sơ sinh tại ĐNSS (Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát).

ĐNSS tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát thành lập từ tháng 1-2016, thuộc Khoa cấp cứu nhi. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt với các trang thiết bị y tế hiện đại, như lồng ấp, máy truyền dịch, máy tạo ô xi, bộ đặt nội khí quản, đèn chiếu vàng da, máy hút đờm... để cứu sống trẻ sơ sinh thiếu tháng, nhẹ cân, ngạt khi đẻ và mắc các bệnh nguy hiểm như viêm phổi, vàng da, xuất huyết não. Đội ngũ y, bác sĩ thường xuyên được tập huấn, nâng cao kỹ năng, kiến thức về chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng.

Trước đây tình trạng trẻ sơ sinh thiếu tháng, nhẹ cân, ngạt khi sinh tại Mường Lát thường phải chuyển viện. Không ít trường hợp trong quá trình chuyển tuyến có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. ĐNSS được thành lập đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cấp cứu, điều trị cho trẻ sơ sinh thiếu tháng, nhẹ cân. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em và tử vong sơ sinh. Từ khi đi vào hoạt động, đến nay ĐNSS Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát đã cấp cứu và điều trị thành công nhiều trường hợp trẻ sơ sinh thiếu tháng, nhẹ cân, vàng da sinh lý, viêm phổi nặng suy hô hấp, góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ. Tính riêng trong năm 2022, ĐNSS đã tiếp nhận điều trị cho 10 trẻ sơ sinh. Sau một thời gian điều trị tích cực, sức khỏe các bé đều ổn định, tăng cân, không còn tình trạng bỏ bú, vàng da, nôn trớ. Như, trường hợp bé Vi Minh Khang (xã Mường Lý) sinh non tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát với cân nặng 1,8 kg. Sau sinh bé khóc yếu, phản xạ sơ sinh yếu, bú kém, toàn thân nhiều chất gây, được đưa vào ĐNSS để điều trị và can thiệp thở oxi, nằm lồng ấp, cho ăn qua sonde. Sau 5 ngày điều trị chăm sóc, sức khỏe bé tốt hơn, hồng hào, bú tốt, các chỉ số sơ sinh ổn sinh. Hay như bé Hà Văn Hùng (xã Quang Chiểu) sinh non tháng, cân nặng 2 kg, được các y, bác sĩ tại ĐNSS chăm sóc nuôi dưỡng trong lồng ấp, thở oxi, cho ăn qua sonde. Sau 1 tuần điều trị, được bác sĩ và điều dưỡng viên tại ĐNSS chăm sóc tận tình, chu đáo, tình hình sức khỏe của cháu đã ổn định, bú tốt, bắt đầu tăng cân, các chỉ số sơ sinh ổn định.

Đây chỉ là hai trong nhiều trường hợp trẻ sơ sinh đã được điều trị ổn định tại ĐNSS. Việc điều trị thành công cho trẻ sơ sinh thiếu tháng, nhẹ cân tại ĐNSS đã mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình. Anh Hà Văn Sáng, xã Quang Chiểu, chia sẻ: Tôi rất lo lắng khi vợ chuyển dạ sớm, con trai sinh thiếu tháng, nhẹ cân. Nhưng sau một tuần được các y, bác sĩ tại ĐNSS điều trị tích cực, sức khỏe cháu đã ổn định và được về với mẹ. Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy con trai khỏe mạnh.

Bác sĩ CKI Hoàng Văn Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát cho biết: Khi chưa có ĐNSS, tất cả những trẻ đẻ thiếu tháng, nhẹ cân hoặc trẻ bệnh lý sinh tại bệnh viện hay các trạm y tế đều phải chuyển tuyến vì bệnh viện thiếu các trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y, bác sĩ chưa được đào tạo sâu về chuyên môn. ĐNSS được thành lập, cán bộ, nhân viên y tế đều được đào tạo, tập huấn thực hành tốt về hồi sức và chăm sóc sơ sinh. Đồng thời, ĐNSS được đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại nên nhiều trẻ sơ sinh nhẹ cân, thiếu tháng, bệnh lý đã được điều trị và cứu sống ngay tại bệnh viện. Những trẻ sơ sinh bệnh nặng cũng được chuyển tuyến an toàn. Bên cạnh đó, người nhà sản phụ và trẻ sơ sinh điều trị tại ĐNSS sẽ được cán bộ y tế cung cấp thông tin, kiến thức về chăm sóc, điều trị sơ sinh, giúp họ có thêm kiến thức thực hành, chăm sóc và sơ cấp cứu trẻ nhỏ tốt hơn.

ĐNSS hiện là một bộ phận không thể thiếu trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ở các cơ sở y tế. ĐNSS đã đem lại lợi ích thiết thực cho ngành y tế và cho sức khỏe của người dân, góp phần tích cực trong điều trị các tai biến sơ sinh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Đồng thời, giảm chi phí, thời gian chuyển tuyến trên cho người bệnh. Để ĐNSS đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, cứu sống trẻ trên địa bàn huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ; tạo điều kiện cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tham gia các lớp tập huấn, hội thảo và các khóa/lớp đào tạo chuyên sâu nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc, điều trị cho trẻ sơ sinh. Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, kêu gọi xã hội hóa, mua sắm máy móc, trang thiết bị cần thiết phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc, điều trị cho trẻ sơ sinh bệnh lý.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi