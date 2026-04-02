Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Trong những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bác sĩ thực hiện dịch vụ cận lâm sàng cho bệnh nhân.

Ghi nhận tại Khoa Khám bệnh, trung bình mỗi ngày bệnh viện đón tiếp từ 100 đến 120 lượt bệnh nhân, mặc dù số lượng bệnh nhân khá đông, nhưng công tác tiếp đón, phân luồng khám chữa bệnh luôn được duy trì nền nếp, khoa học. Ngay từ khu vực tiếp nhận, người bệnh được hướng dẫn cụ thể về quy trình khám, các bước thực hiện và khu vực chuyên khoa phù hợp. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc, chờ đợi kéo dài từng bước được hạn chế.

Một điểm nổi bật là bệnh viện đã phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công tác xã hội với đội ngũ “hướng dẫn viên” luôn túc trực tại các khu vực đông người. Các thành viên trong tổ không chỉ hỗ trợ người bệnh và người nhà làm thủ tục nhanh chóng mà còn tận tình giải đáp thắc mắc, giúp họ hiểu rõ quy trình khám chữa bệnh. Đối với những bệnh nhân lớn tuổi, người dân tộc thiểu số còn hạn chế về ngôn ngữ, sự hỗ trợ này càng trở nên thiết thực, giúp họ yên tâm hơn khi đến bệnh viện. Bà Nguyễn Thị Ngọ, xã Hồi Xuân chia sẻ: "Tôi thấy cán bộ y tế ở đây rất tận tình, hướng dẫn chu đáo. Người dân chúng tôi đi khám không còn bỡ ngỡ như trước, mọi thủ tục đều được giải thích rõ ràng, nên cũng yên tâm hơn khi điều trị".

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa có 85 cán bộ, viên chức, trong đó có 20 bác sĩ; hệ thống tổ chức gồm 11 khoa, phòng chức năng với quy mô 140 giường bệnh. Đội ngũ y, bác sĩ không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật mới. Song song với đó, bệnh viện chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo hướng hiện đại, đồng bộ. Nhiều thiết bị y tế quan trọng đã được đưa vào sử dụng hiệu quả như máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu 4D, hệ thống nội soi tiêu hóa... Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, bệnh viện đã chú trọng phát triển các chuyên khoa mũi nhọn như Cấp cứu – Hồi sức tích cực, Sản – Nhi, Ngoại tổng hợp. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu cao, đặc biệt trong điều kiện vùng miền núi, nơi người dân khó tiếp cận các cơ sở y tế tuyến trên trong thời gian ngắn.

Bác sĩ Lữ Hồng Nam, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nhi cho biết: Trong điều kiện vùng cao, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, phụ nữ mang thai thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe vẫn còn khá phổ biến. Do đó, bệnh viện đã tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản như khám thai định kỳ, siêu âm theo dõi thai kỳ, tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc sau sinh. Nhờ sự quan tâm đúng mức, nhiều trường hợp sinh khó, nguy cơ cao đã được phát hiện và xử lý kịp thời ngay tại bệnh viện, giảm đáng kể tình trạng chuyển tuyến, hạn chế rủi ro cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa còn đặc biệt quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ. Quy trình khám chữa bệnh được rà soát, tinh gọn, giúp giảm thời gian chờ đợi cho người dân. Việc thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế cũng được thực hiện nhanh gọn, minh bạch hơn, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân...

BSCKII Đỗ Thanh Thủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa chia sẻ: Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, bệnh viện vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Địa bàn miền núi rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại còn hạn chế khiến việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân chưa thực sự thuận lợi. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, áp lực công việc lớn, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Trước những thách thức đó, tập thể cán bộ, viên chức bệnh viện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nỗ lực vượt khó. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tiếp tục được chú trọng; việc phối hợp, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên được tăng cường nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Hà Thu