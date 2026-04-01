Bộ Y tế: Siết chặt kiểm tra bếp ăn tập thể, trường học ngăn “thực phẩm bẩn”

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm lợn mắc bệnh với quy mô lớn, trong đó có cung ứng tới bếp ăn trường học.

Tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 1/4, Bộ Y tế đã ban hành văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, về việc tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học

Theo Bộ Y tế, mô hình bếp ăn tập thể là mô hình cơ sở chế biến phục vụ suất ăn quy mô lớn, được tổ chức tại các trường học, doanh nghiệp, bệnh viện và các đơn vị khác. Đây là nơi chế biến thức ăn phục vụ một nhóm đông người cùng lúc, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm lợn mắc bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương, tạo điều kiện để động vật, sản phẩm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, mất an toàn thực phẩm được đưa ra thị trường; trong đó có cung ứng thực phẩm cho một số bếp ăn tập thể, bao gồm cả bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục (sau đây gọi là bếp ăn trường học).

Theo Bộ Y tế, vụ việc trên làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và gây tác hại lâu dài đến sức khỏe người dân, đặc biệt với các nhóm đối tượng như trẻ em, học sinh, sinh viên, những người lao động.

Bên cạnh đó, gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra một số vụ ngộ độc tập thể tại khu công nghiệp, trường học gây dư luận bất an trong xã hội.

Bộ Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chức năng tập trung tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể và đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể; phát hiện sớm và xử lý nghiêm các vi phạm xảy ra trong các bếp ăn tập thể theo quy định; công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cộng đồng kịp thời.

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao tính tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể; nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ sở, đơn vị trong việc đảm bảo điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại tất cả các khâu chế biến, phục vụ suất ăn, có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến nơi cung cấp nguyên liệu, thực phẩm để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, cần huy động nguồn lực của các tổ chức và cá nhân trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, bệnh viện, trường học.

Các đơn vị có liên quan cần sẵn sàng phương án, nguồn lực cho việc phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; khi xảy ra ngộ độc thực phẩm phải khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc và truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc.

Đối với các cơ sở giáo dục có bếp ăn nội trú, bán trú, căng tin, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định. Ngoài việc tuân thủ các nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, các trường học phải tuân thủ nghiêm việc nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm của người đứng đầu đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, chủ cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, chủ cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể.

Đặc biệt, cần huy động sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên tại nhà trường trong việc giám sát bếp ăn trường học, đảm bảo an toàn thực phẩm./.

Theo Vietnam+