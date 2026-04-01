Giới chuyên gia nhận định mức độ nguy hiểm của biến thể mới virus SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các cơ quan y tế Israel cho biết một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mang tên “Cicada” (BA.3.2) đang được theo dõi trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy mức độ nguy hiểm gia tăng so với các biến thể trước.

Giới chuyên gia nhận định mức độ nguy hiểm của biến thể mới virus SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các cơ quan y tế Israel cho biết một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mang tên “Cicada” (BA.3.2) đang được theo dõi trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy mức độ nguy hiểm gia tăng so với các biến thể trước.

Giới chuyên gia nhận định mức độ nguy hiểm của biến thể mới virus SARS-CoV-2

Các chuyên gia cho biết biến thể BA.3.2 đã được phát hiện tại hàng chục quốc gia, thu hút sự chú ý đặc biệt tại châu Âu và Mỹ. Cicada thực chất là một biến thể phụ của dòng Omicron, với số lượng đột biến cao bất thường với khoảng 70–75 đột biến trên protein gai.

Biến thể này được ghi nhận lần đầu tại Nam Phi hồi tháng 11/2024, sau đó gián đoạn một thời gian trước khi xuất hiện trở lại vào cuối năm 2025 và lan rộng. Tại Mỹ, Cicada được phát hiện tại ít nhất 25 bang, song vẫn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số ca nhiễm.

Theo dữ liệu ban đầu, Cicada chưa trở thành biến thể chiếm ưu thế và chưa gây ra làn sóng dịch bệnh đáng kể. Tại một số nước châu Âu, biến thể này chiếm khoảng 30% số ca nhiễm trong mùa Đông. Còn tại Mỹ, Cicada chiếm khoảng 11% mẫu giám sát nước thải gần đây.

Các chuyên gia nhận định dù số lượng đột biến lớn có thể giúp virus né tránh một phần miễn dịch, song đồng thời cũng có thể làm giảm khả năng lây nhiễm.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây triệu chứng nghiêm trọng hơn hoặc làm gia tăng số ca nhập viện.

Giới y tế khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa không thay đổi, bao gồm xét nghiệm khi có triệu chứng, đeo khẩu trang tại nơi đông người và tiêm vaccine nhắc lại đối với nhóm nguy cơ cao.

Các nghiên cứu cho thấy vaccine hiện vẫn có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ bệnh nặng./.

Theo TTXVN

