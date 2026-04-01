Xây dựng Thông tư thay thế quy định về thuốc hướng thần

Ngày 31/3, Bộ Y tế cho biết đang khẩn trương xây dựng Thông tư thay thế quy định về thuốc hướng thần.

Trước đó, ngày 19/1/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2026/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất, trong đó tại Danh mục chất hướng thần quy định tại Danh mục 2B và Danh mục 3 ban hành kèm theo Nghị định đã bổ sung 2 hoạt chất Etomidate và Carisoprodol (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2026) và phạm vi điều chỉnh của các Danh mục chất ma túy và tiền chất đã có bổ sung, sửa đổi.

Việc điều chỉnh quy định và sửa đổi danh mục chất ma túy và tiền chất ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của các cơ sở kinh doanh dược có kinh doanh và cơ sở y tế có sử dụng hợp pháp các thuốc, nguyên liệu làm thuốc mới được bổ sung vào danh mục.

Qua tra cứu, hiện có 5 thuốc có chứa hoạt chất Etomidate và 5 thuốc có chứa hoạt chất Carisoprodol đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Dự kiến từ 01/6/2026, các thuốc trên sẽ thuộc danh mục thuốc hướng thần, khi đó cơ sở kinh doanh dược sản xuất, kinh doanh các thuốc này phải có phạm vi kinh doanh phù hợp; cơ sở khám chữa bệnh khi mua thuốc phải thực hiện theo quy định về mua bán thuốc hướng thần tại Nghị định số 163/2025/NĐ-CP.

Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng Thông tư để bổ sung 2 chất trên vào danh mục dược chất hướng thần, đảm bảo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2026 cho phù hợp với Nghị định số 28/2026/NĐ-CP.

Để các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở kinh doanh dược chủ động trong triển khai các quy định mới, Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở kinh doanh dược để thông báo quy định mới tại Nghị định số 28/2026/NĐ-CP, giúp các cơ sở có kế hoạch triển khai và chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự cũng như dự trù thuốc, không để bị động khi quy định mới có hiệu lực thi hành./.

Theo TTXVN