Vẫn gian nan thu hút bác sĩ “lên non”

Thiếu bác sĩ tại tuyến cơ sở, đặc biệt ở khu vực miền núi, đang là “bài toán” nan giải của ngành y tế Thanh Hóa. Dù đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, với kỳ vọng tạo “cú hích”, nhưng thực tế cho thấy việc thu hút đội ngũ bác sĩ lên vùng cao vẫn gặp không ít trở ngại.

Ca phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Mường Lát. Ảnh minh họa của: Đình Giang

Tại Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh, với quy mô kế hoạch được giao là 180 giường bệnh, song trên thực tế, số giường thực kê luôn duy trì ở mức 212 giường, phản ánh áp lực tiếp nhận và điều trị ngày càng gia tăng từ người dân trên địa bàn miền núi. Trong năm 2025, đơn vị ghi nhận thêm những khó khăn về nhân lực khi có 1 bác sĩ và 1 y sĩ chuyển công tác. Trong bối cảnh đó, bài toán thu hút và giữ chân đội ngũ y tế có trình độ tiếp tục là thách thức lớn. Báo cáo từ đơn vị cho thấy, ngoài định hướng chung, bệnh viện chưa có điều kiện hình thành các cơ chế đãi ngộ mang tính đặc thù riêng, nhất là về vật chất. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nguồn thu còn hạn chế, phụ thuộc phần lớn vào thanh toán bảo hiểm y tế, khiến dư địa để tạo “đòn bẩy” thu hút nhân lực chất lượng cao chưa nhiều.

Trong khi đó, yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, đặc biệt ở các lĩnh vực mũi nhọn như ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, sản - nhi, đòi hỏi bệnh viện cần bổ sung tối thiểu từ 5 đến 7 bác sĩ làm việc lâu dài. Theo các quy định hiện hành của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh thuộc nhóm đơn vị được ưu tiên cao trong chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại khu vực miền núi. Theo đó, bác sĩ về làm việc tại bệnh viện đa khoa tuyến miền núi có thể được hỗ trợ từ 200 đến 400 triệu đồng, tùy theo trình độ chuyên môn; riêng bác sĩ công tác tại trạm y tế xã khu vực III có thể nhận mức hỗ trợ lên tới 450 triệu đồng...

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng chủ động triển khai một số giải pháp trong khả năng cho phép như tận dụng các nguồn quỹ phúc lợi để hỗ trợ nhà công vụ, tăng thu nhập từ trực và các dịch vụ kỹ thuật; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, cởi mở; đồng thời tạo điều kiện để bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ trẻ, được đào tạo, nâng cao tay nghề tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương. Việc phân công, bố trí công việc cũng được chú trọng theo hướng phù hợp năng lực, sở trường, nhằm giúp đội ngũ y, bác sĩ phát huy tối đa chuyên môn sau đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay tại cơ sở.

Tương tự, tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, đơn vị đặc thù vùng biên, đảm nhiệm khám, chữa bệnh cho người dân địa phương và cả khu vực giáp biên giới nước bạn Lào, tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là bác sĩ, vẫn là “điểm nghẽn” kéo dài. Nhiều năm qua, số cán bộ, nhân viên y tế được tuyển dụng về bệnh viện chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi tình trạng bác sĩ chuyển công tác hoặc nghỉ việc vẫn diễn ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chênh lệch về thu nhập, điều kiện sinh hoạt và cơ hội phát triển chuyên môn, nhất là trong bối cảnh các bệnh viện từng bước thực hiện cơ chế tự chủ. Phần lớn bác sĩ trẻ sau khi ra trường có xu hướng lựa chọn làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố lớn hoặc khu vực y tế tư nhân, nơi có môi trường hiện đại, lượng bệnh nhân đông, thuận lợi cho việc nâng cao tay nghề, thay vì gắn bó với cơ sở vùng biên còn nhiều thiếu thốn.

Để duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, bệnh viện phải xoay xở bằng nhiều giải pháp tình thế. Tuy nhiên, về lâu dài, khoảng trống nhân lực vẫn là “rào cản” lớn đối với việc nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bác sĩ Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Mường Lát cho biết: "Đơn vị hiện thiếu khoảng 20 bác sĩ đa khoa và một số bác sĩ chuyên khoa để đáp ứng quy mô 130 giường bệnh, phục vụ trung bình 150 bệnh nhân điều trị nội trú. Dù đã triển khai nhiều hình thức tuyển dụng, thậm chí trực tiếp đến các trường đại học y để kết nối, mời gọi sinh viên mới ra trường, kết quả vẫn chưa đạt kỳ vọng".

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ, những năm gần đây tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, từ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đến thu hút nhân lực chất lượng cao. Nổi bật là Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa như kỳ vọng, nhất là ở các địa bàn miền núi. Nguyên nhân không chỉ nằm ở mức hỗ trợ tài chính. Với nhiều bác sĩ, yếu tố quyết định không chỉ là thu nhập ban đầu, mà còn là điều kiện sống, môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Ngay cả khi thu hút được bác sĩ về tuyến cơ sở, việc giữ chân họ lâu dài vẫn là thách thức.

Để giải quyết căn cơ tình trạng thiếu bác sĩ ở vùng cao, cần một cách tiếp cận tổng thể, không chỉ dừng ở chính sách tài chính. Trong đó, cải thiện điều kiện sống và làm việc tại địa bàn khó khăn là yếu tố then chốt. Hệ thống nhà công vụ, hạ tầng sinh hoạt, môi trường làm việc cần được đầu tư đồng bộ. Đồng thời, cần có cơ chế tạo điều kiện cho bác sĩ được đào tạo, nâng cao chuyên môn, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp. Cùng với đó là tăng cường kết nối giữa tuyến trên và tuyến dưới, đẩy mạnh hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, giúp nâng cao năng lực cho y tế cơ sở.

Đình Giang