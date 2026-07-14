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Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Nhóm Phóng viên
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(Baothanhhoa.vn) - Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa nỗ lực ứng cứu khoanh vùng, dập tắt đám cháy xảy ra tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa nỗ lực ứng cứu khoanh vùng, dập tắt đám cháy xảy ra tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Sau khi nhận được tin báo cháy xảy ra tại tầng 2 nhà kho của Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (phường Hàm Rồng), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ và phương tiện, trang thiết bị nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức trinh sát, xây dựng và triển khai phương án ứng cứu.

Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Các loại phương tiện chữa cháy hiện đại nhất hiện có tại Thanh Hóa đã được huy động đến hiện trường vụ hỏa hoạn, như xe thang, robot chữa cháy...

Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa nỗ lực dập lửa.

Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Theo nhận định của lực lượng chức năng, đây là đám cháy lớn, diễn biến phức tạp do trong nhà kho của doanh nghiệp có nhiều vật liệu dễ cháy và cháy âm ỉ. Trong khi kết cấu nhà xưởng không kiên cố, có thể sập đổ. Tuy vậy, các lực lượng chức năng phải bất chấp hiểm nguy, nhanh chóng triển khai phương án dập tắt đám cháy, với quyết tâm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Cán bộ, chiến sĩ nối vòi tăng áp đưa nước từ bể nước chữa cháy của doanh nghiệp đến các vị trí dập lửa.

Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành phun nước dập tắt và chống cháy lan.

Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (thứ 2 từ phải qua) trực tiếp đến hiện trường chỉ huy và động viên các lực lượng chữa cháy.

Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Lãnh đạo phường Hàm Rồng cũng đã đến hiện trường, động viên các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và tổ chức lực lượng tại chỗ hỗ trợ công tác ứng cứu.

Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Tính đến 0 giờ 45 phút ngày 14/7, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phun nước và các loại hóa chất để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Ở vòng ngoài, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác ứng cứu sự cố hỏa hoạn.

Nhóm Phóng viên

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  • Xuyên đêm ứng cứu vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga
    Cháy tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

    Khoảng 19h51 tối nay (13/7), công nhân phát hiện cháy tại tầng 2 nhà kho của Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội.

Từ khóa:

#Khu công nghiệp #Tây bắc #Ứng cứu #Vụ hỏa hoạn #Thiệt hại #Thanh hóa #Đám cháy #Cán bộ #lực lượng #quyết tâm

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