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Mục tiêu về đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW ngày 05/01/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về việc bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 06/5/2026 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số triển khai Kế hoạch với mục tiêu thực hiện như sau:

Mục tiêu về đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW ngày 05/01/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về việc bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 06/5/2026 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số triển khai Kế hoạch với mục tiêu thực hiện như sau:

Mục tiêu về đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa

Mục tiêu về đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa

Mục tiêu về đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa

Mục tiêu về đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa

Mai Huyền

Từ khóa:

#An ninh mạng #hệ thống chính trị #Bảo mật #thông tin #Chương trình hành động #Kế hoạch #Bảo đảm #Khoa học công nghệ #Đổi mới sáng tạo #Chuyển đổi số

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