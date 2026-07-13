Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 5 xã

Ngày 13/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra kết quả chuẩn bị công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 tại các xã: Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú và Cẩm Tân.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị vật tư, trang thiết bị dự phòng tại xã Cẩm Vân.

Tại các địa phương, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị vật tư, trang thiết bị dự phòng phục vụ ứng phó với các sự cố thiên tai; kiểm tra tiến độ thi công công trình kè bờ tả sông Mã tại thôn Kim Mẫm, xã Cẩm Tú.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị vật tư, trang thiết bị dự phòng phục vụ ứng phó với các sự cố thiên tai.

Làm việc với các xã, đoàn công tác tập trung kiểm tra việc triển khai Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác xây dựng lực lượng; xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai; bảo đảm vật chất, trang thiết bị; công tác thông tin tuyên truyền và sự phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình kè bờ tả sông Mã tại thôn Kim Mẫm, xã Cẩm Tú.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai. Các xã đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố, thiên tai phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng địa bàn.

Đoàn công tác đề nghị các xã rà soát lại vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự để bổ sung kịp thời. Đồng thời, xác định các loại hình thiên tai có nguy cơ xảy ra trên địa bàn để xây dựng phương án ứng phó, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2025, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hải Đăng