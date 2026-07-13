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Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Minh Hiếu
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(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 13/7, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 13/7, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng.

Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở ngành, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia ghi danh các liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng).

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hương tại Nhà bia ghi danh các liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng).

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đọc danh sách các liệt sĩ tại Nhà bia ghi danh các liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng).

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia ghi danh các liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng). Đây là nơi ghi danh 1.340 liệt sĩ quê Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên địa bàn Quảng Nam trước đây.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tiếp đó, đoàn đại biểu hai địa phương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Công trình được xây dựng theo nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, quê ở xã Điện Thắng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay thuộc thành phố Đà Nẵng - là người mẹ có 9 người con và 3 cháu là liệt sĩ.

Bên trong khối tượng là Nhà tưởng niệm ghi danh gần 50.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời trưng bày hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và những cống hiến to lớn của các mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu hai địa phương dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng đã thành kính dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hương các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân hai địa phương Thanh Hóa - Đà Nẵng nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tăng cường đoàn kết, đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại; đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái thắp hương lên phần mộ liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thắp hương lên phần mộ liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh thắp hương lên phần mộ liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh thắp hương lên phần mộ liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Theo chương trình công tác, ngày 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Minh Hiếu

Từ khóa:

#Đà nẵng #Thành phố #Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa #ĐBQH #Chủ tịch UBND tỉnh #các Anh hùng liệt sĩ #Bà mẹ Việt Nam anh hùng #Đại biểu #Trung ương đảng #Lê Đức Thái

Chủ đề Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái

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