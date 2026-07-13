Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách

Chiều 13/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Sầm Sơn; thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa và các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ tại phường Sầm Sơn và phường Quảng Phú.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Sầm Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Sầm Sơn, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Với lòng biết ơn vô hạn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ; nguyện đoàn kết một lòng, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tập trung trí tuệ và nguồn lực quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong động viên đối tượng chính sách tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho các đối tượng chính sách tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Đến thăm, động viên và tặng quà các đối tượng chính sách tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ với những mất mát, hy sinh của các thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời đề nghị cán bộ, nhân viên trung tâm tận tình chăm sóc các đối tượng cả về vật chất lẫn tinh thần để các đối tượng vơi bớt nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi sức khỏe bà Văn Thị Nụ, là vợ liệt sĩ ở phường Sầm Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi sức khỏe thương binh 81% Lê Duy Tiếp ở phường Quảng Phú.

Đến thăm và tặng quà bà Văn Thị Nụ là vợ liệt sĩ, ở phường Sầm Sơn và thương binh 81% Lê Duy Tiếp ở phường Quảng Phú, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống, chia sẻ khó khăn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, năng động trong phát triển kinh tế, mẫu mực trong đời sống, để các thế hệ con cháu học tập và noi theo.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; đồng thời tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.

Quốc Hương