Chủ tịch UBND tỉnh gửi Thư khen cán bộ và Nhân dân tham gia đợt cao điểm chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Ngày 13/7/2026, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Thư khen gửi cán bộ và Nhân dân tham gia đợt cao điểm chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu nội dung Thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thân ái gửi: Cán bộ và Nhân dân tham gia đợt Cao điểm chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt là chủ trương lớn của Chính phủ, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn. Mặc dù số lượng đối tượng thụ hưởng lớn, phạm vi triển khai rộng, thời gian thực hiện rất ngắn, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, lực lượng Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội, hệ thống ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ trong 15 ngày cao điểm, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 100% chỉ tiêu chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với các nhóm đối tượng theo yêu cầu của Trung ương. Kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, lực lượng Công an các cấp, nhất là Công an cấp xã, đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, rà soát dữ liệu, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân và trực tiếp hỗ trợ triển khai tại cơ sở.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, UBND các địa phương, lực lượng Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội, hệ thống ngân hàng, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tỉnh đã tích cực phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng này.

Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì hiệu quả, bền vững việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; thường xuyên rà soát, cập nhật dữ liệu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi của người dân được thực hiện đầy đủ, thuận lợi, đúng quy định; đồng thời, quan tâm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Chúc các đồng chí và đồng bào luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và văn minh!

Thân ái!

Nguyễn Hoài Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa