Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và TP Saint Petersburg, Liên bang Nga

Chiều 13/7, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại TP Saint Petersburg, Liên bang Nga do ông V.G. Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn tại tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm bảy tỏ vui mừng được đón tiếp ông V.G. Kalganov cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin khái quát tiềm năng, lợi thế, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, định hướng chiến lược của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Đồng chí nhấn mạnh hướng phát triển các ngành nghề mà doanh nghiệp của TP Saint Petersburg có lợi thế để hai bên hợp tác cùng phát triển, như công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thông tin về tiềm năng, lợi thế, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến ông V.G. Kalganov cùng đoàn công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho rằng, TP Saint Petersburg là một trong những trung tâm kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Liên bang Nga; là cửa ngõ giao thương quan trọng của Nga với khu vực châu Âu và thế giới. Tỉnh Thanh Hóa và TP Saint Petersburg có nhiều điểm tương đồng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong chuyến thăm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tại Liên bang Nga năm 2025, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề xuất hai bên tiếp tục trao đổi và xúc tiến việc ký kết Thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và TP Saint Petersburg, làm cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi địa phương.

Việc ký kết có thể tiến hành nhân chuyến thăm và làm việc của Thống đốc TP Saint Petersburg tại Việt Nam vào tháng 11/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm tặng quà cho ông V.G. Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại TP Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại TP Saint Petersburg, Liên bang Nga V.G. Kalganov tặng quà cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề xuất tăng cường kết nối doanh nghiệp hai địa phương trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời kết nối các doanh nghiệp của TP Saint Petersburg với Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Mở rộng hợp tác về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định, tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Liên bang Nga đến nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai dự án tại địa phương. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, thông qua buổi làm việc này hai bên tiếp tục trao đổi thiết thực, cụ thể hơn, làm cơ sở để tiến tới thiết lập các khuôn khổ hợp tác lâu dài, hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thanh Hóa và các địa phương của Liên bang Nga.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của tỉnh Thanh Hóa và cá nhân Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại TP Saint Petersburg V.G. Kalganov bày tỏ ấn tượng về tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và cam kết sẽ thúc đẩy việc xây dựng và hoàn thiện Thỏa thuận hợp tác để lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo TP Saint Petersburg ký kết vào cuối năm 2026. Đồng thời mong muốn hai bên sớm xây dựng thỏa thuận và ký kết hợp tác giữa HĐND tỉnh Thanh Hóa và Hội đồng Lập pháp TP Saint Petersburg, tạo cơ sở pháp lý bền vững để triển khai các thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên.

Đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại TP Saint Petersburg, Liên bang Nga tìm hiểu hoa văn trên trống đồng được trưng bày tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại TP Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại TP Saint Petersburg bày tỏ mong muốn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, cũng như Liên bang Nga ngày nay. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, việc tỉnh Thanh Hóa và TP Saint Petersburg thống nhất xây dựng và ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và Nhân dân hai bên.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại TP Saint Petersburg, Liên bang Nga đã tham quan, khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đỗ Đức