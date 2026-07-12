Cảnh giác với thông tin sai sự thật về vụ việc công nhân Công ty LongYi Việt Nam ngừng việc

Ngày 2/7, tại Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam (đóng trên địa bàn xã Sao Vàng) xảy ra vụ việc hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể để kiến nghị một số nội dung liên quan đến tiền lương và chế độ phúc lợi. Tuy nhiên, khi vụ việc đang được các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp tập trung đối thoại, giải quyết thì trên không gian mạng đã xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí xuyên tạc bản chất vụ việc, gây tâm lý hoang mang trong một bộ phận người lao động và dư luận xã hội.

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh, lãnh đạo xã Sao Vàng và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam làm việc với doanh nghiệp và đại diện người lao động, lắng nghe ý kiến, kiến nghị để thống nhất phương án giải quyết phù hợp.

Kiến nghị của người lao động được tiếp nhận, giải quyết kịp thời

Theo báo cáo của Công đoàn xã Sao Vàng, Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam hiện có 808 lao động. Ngày 2/7, khoảng 700 công nhân ngừng việc để kiến nghị doanh nghiệp xem xét ba nhóm nội dung gồm: đề nghị chuyển 100.000 đồng đang tính vào phụ cấp nhà ở sang tiền lương cơ bản; điều chỉnh điều kiện được hưởng tiền ăn khi làm thêm giờ; xem xét nâng mức phụ cấp gắn bó.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, đoàn công tác liên ngành của tỉnh, lãnh đạo địa phương, Công đoàn xã Sao Vàng và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam đã trực tiếp làm việc với doanh nghiệp và đại diện người lao động để lắng nghe ý kiến, đối thoại và thống nhất phương án giải quyết.

Qua đối thoại, doanh nghiệp thống nhất chuyển 100.000 đồng từ phụ cấp nhà ở vào tiền lương cơ bản, nâng mức lương cơ bản từ 5.000.000 đồng lên 5.100.000 đồng; đồng thời cam kết tiếp tục tham khảo chính sách của các doanh nghiệp khác để xem xét các kiến nghị còn lại khi điều kiện sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Chiều 2/7, doanh nghiệp đã ban hành thông báo chính thức gửi người lao động. Từ ngày 3/7, công nhân trở lại làm việc, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thường.

Diễn biến trên cho thấy những kiến nghị chính đáng của người lao động không bị bỏ qua mà đã được các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp tiếp nhận, đối thoại, xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Xử lý theo quy định đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm

Trong quá trình theo dõi vụ việc, lực lượng công an phát hiện một số công nhân tạo lập nhóm Zalo "ACE.LongJ Cùng Nhau Đoàn Kết", thu hút hơn 200 thành viên là người lao động của Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam tham gia.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định T.S.C (sinh năm 1998, trú tại xã Thọ Ngọc), B.T.H (sinh năm 1993, trú tại xã Sao Vàng) và N.T.P (sinh năm 2004, trú tại xã Thọ Bình) đều là công nhân Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam đã có hành vi kích động, lôi kéo người lao động đình công, ngừng việc tập thể không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 34 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Công an xã Sao Vàng đã tham mưu UBND xã Sao Vàng lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật

Lợi dụng vụ việc trên, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật, cho rằng doanh nghiệp “không có công đoàn”, người lao động “bị lôi kéo” hoặc việc xử lý vụ việc nhằm ngăn cản quyền kiến nghị của công nhân.

Một số tài khoản còn cắt ghép hình ảnh, tin nhắn, sử dụng các cụm từ gây hiểu sai bản chất sự việc nhưng không phản ánh đầy đủ diễn biến, nguyên nhân và kết quả giải quyết. Những thông tin một chiều, thiếu khách quan này dễ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quan hệ lao động và sự ổn định tại doanh nghiệp.

Thực tế, thông tin cho rằng Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam “không có công đoàn” là hoàn toàn sai sự thật. Công đoàn Công ty TNHH Giày LongYi Việt Nam đã được thành lập từ năm 2024 và hoạt động theo đúng quy định. Khi vụ việc công nhân ngừng việc xảy ra, Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã tham gia đầy đủ quá trình đối thoại, phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng tiếp nhận, phản ánh, giải quyết các kiến nghị của người lao động, góp phần ổn định tình hình và đưa hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trở lại bình thường.

Đối với việc xử lý các cá nhân liên quan, cơ quan chức năng thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm, không phải nhằm ngăn cản hay hạn chế quyền kiến nghị chính đáng của người lao động.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng Bộ phận Chính sách - Pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết: “Người lao động có quyền phản ánh, kiến nghị, đối thoại và yêu cầu doanh nghiệp xem xét các vấn đề liên quan đến tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi. Đây là quyền chính đáng và được pháp luật bảo đảm. Tuy nhiên, quyền kiến nghị phải được thực hiện đúng trình tự, thông qua đối thoại, thương lượng và tổ chức đại diện người lao động theo quy định. Không cá nhân nào được lợi dụng tâm tư, bức xúc của người lao động để kích động, lôi kéo, phát tán thông tin sai sự thật hoặc thúc đẩy các hành vi gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Việc cơ quan chức năng xác minh, lập biên bản hoặc xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân có dấu hiệu vi phạm là hoạt động thực thi pháp luật đối với hành vi cụ thể. Việc xác định hành vi vi phạm và mức độ vi phạm phải căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền”.

Thực tế cho thấy, các thông tin sai sự thật, cắt ghép, suy diễn, quy chụp không chỉ làm sai lệch bản chất vụ việc mà còn ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, quan hệ lao động và môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cần nâng cao cảnh giác, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, bình luận, lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thanh Huê