Cháy tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Khoảng 19h51 tối nay (13/7), công nhân phát hiện cháy tại tầng 2 nhà kho của Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã kịp thời sử dụng phương tiện sẵn có để khống chế ban đầu, đồng thời tổ chức di tản công nhân đang làm việc. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận tin báo và nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, xe chữa cháy và robot chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa.

Các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, ngăn chặn cháy lan.

Các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức nhiều mũi tấn công vào khu vực nhà kho, đồng thời phun nước làm mát các công trình lân cận nhằm ngăn chặn cháy lan.

Đến 22h17, đám cháy vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Lửa lớn đe doạ trực tiếp đến an toàn công trình. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chia thành 3 mũi chữa cháy, vừa tập trung phun nước làm mát, hạ nhiệt công trình, vừa phun nước chữa cháy theo diện tích.

Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, theo quan sát của phóng viên, đám cháy đã cơ bản được khoanh vùng, hạn chế nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận. Tuy nhiên, ngọn lửa bên trong nhà kho vẫn rất lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Do cháy lớn trong thời gian dài, một phần mái nhà kho có dấu hiệu sụp đổ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động tối đa hệ thống bồn nước chữa cháy tại các khu vực xung quanh tiếp nước cho các phương tiện chữa cháy nhằm tập trung khống chế đám cháy.

Bên cạnh mũi tấn công trực tiếp vào đám cháy, các mũi còn lại tiếp tục phun nước làm mát để hạ nhiệt công trình. Việc kiểm soát nhiệt độ cháy tại khu vực đang được thực hiện hết sức chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy.

Đến khoảng 23, đã dập tắt được khoảng 50% diện tích đám cháy.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sẽ thông tin về việc nỗ lực chữa cháy của lực lượng chức năng trong những tin tiếp theo.

Tuyết Hạnh