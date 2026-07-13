Tham mưu, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đề nghị ngành Nội chính Đảng tiếp tục tham mưu, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản, nhất là các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 13/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

6 tháng đầu năm 2026, ngành Nội chính Đảng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội, không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các ban nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã tham mưu giúp ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy tiến hành 34 cuộc kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương; tham mưu chỉ đạo xử lý 240 vụ án, vụ việc, trong đó đã xử lý dứt điểm 80 vụ việc, vụ án; trực tiếp tổ chức 173 cuộc đôn đốc, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, PCTNLPTC, cải cách tư pháp và chủ trì, phối hợp tham mưu xử lý 110 vụ việc nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC đề nghị ngành Nội chính Đảng tiếp tục tham mưu, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản, nhất là các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tập trung điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến bảo vệ môi trường, khoáng sản, năng lượng, an toàn thực phẩm, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác để cảnh tỉnh, cảnh báo, không để lặp lại sai phạm cũ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham mưu, chỉ đạo rà soát, cập nhật chính xác số lượng các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751 của Chính phủ và hoàn thành, có phương án xử lý cụ thể đối với các dự án, cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân không chỉ đạo thực hiện quyết liệt, để tồn đọng kéo dài.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cũng đề nghị ngành Nội chính Đảng tăng cường phối hợp, bám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về nội chính, PCTNLPTC. Tiếp tục đổi mới phương thức theo dõi, nắm tình hình địa bàn, không bỏ trống địa bàn, nhất là ở cấp xã.

Tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong ngành Nội chính Đảng. Khẩn trương xây dựng, kết nối, vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ kịp thời công tác tham mưu, chỉ đạo.

Tăng cường hướng dẫn, theo dõi, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ ngành Nội chính Đảng và cán bộ làm công tác nội chính, PCTNLPTC cấp xã. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương, ban nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy với các cơ quan nội chính và cơ quan có liên quan. Tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, cập nhật định kỳ tiến độ giải quyết các vụ việc; xử lý các vấn đề nổi lên về trật tự an toàn xã hội, khiếu kiện đông người, phức tạp về an ninh chính trị, các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng”...

Quốc Hương