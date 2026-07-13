Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ hội nông dân cơ sở

Ngày 13/7, tại xã Triệu Sơn, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ hội nông dân cơ sở gắn với đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Cán bộ, hội viên nông dân tham gia lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có cán bộ hội nông dân cơ sở, cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác và các hội viên nông dân.

Trong thời gian tập huấn, học viên được trang bị nhiều nội dung thiết thực như: chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; kỹ năng quản trị, điều hành hợp tác xã; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh; liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; kỹ năng huy động nguồn lực và tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể...

Các học viên còn được trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ những mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, từ đó nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, xã Triệu Sơn cùng các hội viên nông dân đã đi thăm một số mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn xã Triệu Sơn.

Hoàng Lan