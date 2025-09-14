Xúc động 100 cựu chiến binh xã Hoằng Châu được mời xem phim "Mưa đỏ"

Chiều 14/9, 100 cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ xã Hoằng Châu đã được Đoàn Thanh niên xã Hoằng Châu phối hợp cùng các nhà tài trợ mời xem phim “Mưa đỏ” tại Rạp chiếu phim BETA Thanh Hóa. Đây là một hoạt động tri ân đặc biệt của tuổi trẻ xã Hoằng Châu dành cho những gia đình có công với cách mạng.

Các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ xã Hoằng Châu xem phim “Mưa đỏ” tại Rạp chiếu phim BETA Thanh Hóa.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hoằng Châu, cho biết: “Với chút sức nhỏ của mình, chúng tôi muốn thể hiện lòng tri ân, gắn kết, hơn nữa cũng là dịp để các bác thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ có một chuyến đi chung, một trải nghiệm ý nghĩa khi cùng nhau xem phim “Mưa đỏ” - một bộ phim lịch sử xúc động, tái hiện những năm tháng chiến tranh khốc liệt và tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam”.

Hoạt động này được tổ chức bằng nguồn lực xã hội hóa với tổng chi phí hơn 19 triệu đồng, trong đó 100 vé xem phim và chuyến xe ô tô đưa đón các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ do Nhà thuốc Vì cộng đồng (xã Hoằng Châu) tài trợ. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã Hoằng Châu huy động các nhà tài trợ hỗ trợ nước uống, các suất ăn nhẹ và các phần quà ý nghĩa cho các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ.

Sau khi xem phim “Mưa đỏ”, cựu chiến binh Lê Công Sự, 69 tuổi, xúc động chia sẻ: “Khi biết thông tin Đoàn Thanh niên xã Hoằng Châu cùng các nhà tài trợ tổ chức cho các CCB đi xem phim “Mưa đỏ”, tôi vô cùng xúc động bởi một hành động nhỏ nhưng lại là sự động viên ý nghĩa để chúng tôi có cơ hội được xem một bộ phim lịch sử thực sự rất ý nghĩa. “Mưa đỏ” là những thước phim chân thật, là một phần ký ức không thể nào quên để nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau rằng: hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc chính là sự đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ cha ông, từ đó để mỗi người sống ý nghĩa hơn, trách nhiệm hơn với cộng đồng, với quê hương, đất nước”.

Đại diện lãnh đạo xã Hoằng Châu, các đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. (Ảnh: CTV)

“Mưa đỏ” là bộ phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Phim được khởi chiếu toàn quốc từ ngày 21/8, do hãng phim Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất.

Từ một bộ phim với đề tài hoàn toàn không mang tính thương mại, khá kén người xem, nhưng đã liên tục lập kỷ lục về doanh thu, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong khán giả cả nước. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, tính đến ngày 11/9, “Mưa đỏ” đã vượt qua mốc doanh thu 600 tỷ đồng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện tại đây là phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Minh Hiền