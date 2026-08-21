Xuất khẩu vũ khí Pháp tiếp tục ở mức cao kỷ lục

Pháp ghi nhận 21,2 tỷ euro đơn đặt hàng vũ khí trong năm 2025, gần tương đương mức kỷ lục của năm trước, trong bối cảnh nhu cầu quốc phòng toàn cầu tiếp tục tăng.

Xuất khẩu vũ khí Pháp tiếp tục ở mức cao kỷ lục. Ảnh: Lemonde.

Theo báo cáo trình Quốc hội của Bộ Quân đội Pháp mới đây, tổng giá trị các đơn đặt hàng vũ khí xuất khẩu của nước này trong năm 2025 đạt 21,2 tỷ euro, giảm nhẹ so với mức 21,6 tỷ euro của năm 2024. Đây là năm thứ hai liên tiếp giá trị xuất khẩu vượt 20 tỷ euro và là mức cao thứ ba từ trước đến nay của Pháp.

Kết quả trên được thúc đẩy bởi một số hợp đồng quốc phòng quy mô lớn, trong đó có các thương vụ máy bay chiến đấu Rafale và tên lửa. Đáng chú ý, Pháp ký hợp đồng cung cấp 26 máy bay Rafale cùng vũ khí đi kèm cho Hải quân Ấn Độ, hai tàu ngầm Scorpène phiên bản nâng cấp cho Indonesia và một tàu khu trục phòng vệ và can thiệp cho Hy Lạp.

Các hợp đồng khác gồm trực thăng Caracal cho Maroc, một vệ tinh viễn thông quân sự cho Luxembourg, xe chiến đấu Scorpion cho Bỉ và Luxembourg, hệ thống pháo tự hành Caesar cho Slovenia và Croatia cùng tên lửa phòng không Mistral.

Quân đội Pháp cho biết hoạt động xuất khẩu quốc phòng được thực hiện trong khuôn khổ cơ chế cấp phép và kiểm soát của nhà nước. Chính phủ Pháp hằng năm trình Quốc hội báo cáo về chính sách xuất khẩu vũ khí, nhằm tăng cường tính minh bạch và giám sát đối với lĩnh vực này.

Pháp đóng tàu sân bay hạt nhân mới thay thế soái hạm Charles de Gaulle. Ảnh: Euronews.

Xu hướng xuất khẩu ở mức cao diễn ra trong bối cảnh các nước tăng chi tiêu quốc phòng sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Theo Bộ Quân đội Pháp, năm 2025, Cơ quan Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) ghi nhận gần 20 tỷ euro đơn đặt hàng từ nước ngoài, qua đó giúp Pháp tiếp tục nằm trong nhóm những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Năm 2022, xuất khẩu vũ khí của Pháp từng đạt mức kỷ lục 26,9 tỷ euro, chủ yếu nhờ hợp đồng bán 80 máy bay Rafale cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Trong khi đó, giá trị đơn đặt hàng năm 2023 giảm mạnh xuống 8,2 tỷ euro trước khi tăng trở lại trong hai năm tiếp theo. Quân đội Pháp nhận định kết quả năm 2025 phản ánh nhu cầu quốc phòng quốc tế vẫn ở mức cao, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp trên thị trường toàn cầu.

Lê Hà.

Nguồn: Lemonde