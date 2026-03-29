Xuân Son phủ nhận tin đồn thừa cân; Senegal ngang nhiên diễu hành Cúp châu Phi

U23 Việt Nam lỡ hẹn ngôi vương CFA Team China; Các đại diện châu Á và chủ nhà World Cup gây thất vọng; Xuân Son phủ nhận tin đồn thừa cân... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (29/3).

U23 Việt Nam lỡ hẹn ngôi vương, U23 Thái Lan phá dớp sau chiến thắng sít sao

Tại lượt trận thứ hai giải CFA Team China 2026, U23 Việt Nam đã để thua U23 Thái Lan với tỷ số 0-1, chính thức hết cơ hội tranh chức vô địch.

Bàn thắng duy nhất của Thanakrit ngay từ giây thứ 20 giúp “Voi chiến” chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thua trước Việt Nam và vươn lên ngôi đầu bảng với 4 điểm.

Dù thất bại, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn kiên định với mục tiêu cọ xát lực lượng trẻ cho Asiad 2026. Ở lượt trận cuối ngày 31/3, U23 Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Trung Quốc để tìm kiếm lời chia tay đẹp, trong khi Thái Lan nắm quyền tự quyết ngôi vương trước U23 Triều Tiên.

Xuân Son phủ nhận tin đồn thừa cân

Sau màn trình diễn thiếu thanh thoát trước Bangladesh, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn về cân nặng, khẳng định cơ thể anh to lớn do khối lượng cơ bắp thay vì mỡ thừa. Ngôi sao sinh năm 1997 cho biết chấn thương đùi đã hồi phục hoàn toàn và anh đang đạt trạng thái thể lực lý tưởng nhất cho trận đại chiến với Malaysia.

Nguyễn Xuân Son (áo đỏ) thi đấu trong trận giao hữu Việt Nam thắng Bangladesh 3-0 trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội, ngày 26/3/2026. (Ảnh: Ngọc Thành)

Ngày 31/3 tới tại sân Thiên Trường - nơi Xuân Son coi là “nhà” - anh đặt mục tiêu ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam để tri ân người hâm mộ và tự tặng quà sinh nhật tuổi 29 cho chính mình.

Senegal ngang nhiên diễu hành Cúp châu Phi dù bị tước chức vô địch

Bất chấp phán quyết tước danh hiệu từ CAF, đội tuyển Senegal đã gây sốc khi hiên ngang diễu hành chiếc cúp vô địch AFCON 2025 ngay tại sân Stade de France (Pháp) trước trận giao hữu với Peru. Hành động này khẳng định vị thế “nhà vô địch trong lòng người hâm mộ” của thầy trò HLV Pape Bouna Thiaw trong khi chờ đợi kết quả khiếu nại từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Senegal nhẹ nhàng thắng Peru với tỷ số 2-0 - Ảnh: @FootballSenegal

Trên sân cỏ, “Những chú sư tử Teranga” tiếp tục chứng tỏ sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Peru nhờ các pha lập công của Nicolas Jackson và Ismaila Sarr. Tuy nhiên, khả năng chiếc cúp được mang về quê nhà Dakar vào ngày 31/3 tới vẫn còn bỏ ngỏ do những rào cản pháp lý hiện tại.

Giao hữu quốc tế 29/3: Các đại diện châu Á và chủ nhà World Cup gây thất vọng

Loạt trận giao hữu quốc tế rạng sáng 29/3 chứng kiến những kết quả trái ngược giữa các châu lục.

Hàn Quốc thảm bại 0-4 trước Bờ Biển Ngà trong ngày Son Heung-min tái ngộ khán giả xứ sương mù. Dù ba lần dứt điểm trúng khung gỗ, đội bóng xứ kim chi vẫn phải trả giá đắt trước sự sắc bén của các chân sút châu Phi như Guessand và Godo.

Tại Mỹ, đội chủ nhà World Cup 2026 gây thất vọng lớn khi để Bỉ vùi dập với tỷ số 2-5 dù đã dẫn bàn trước, phơi bày nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng ngự.

Điểm sáng duy nhất của bóng đá châu Á là Nhật Bản với chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Scotland. Junya Ito trở thành người hùng với bàn thắng muộn ở phút 84, giúp “Samurai xanh” khẳng định bản lĩnh trước thềm giải đấu lớn, đồng thời kéo dài chuỗi ngày buồn không thắng giao hữu trên sân nhà của Scotland.

HS