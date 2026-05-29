Việt Nam đưa các cung đường Tây Nguyên vào bản đồ giải chạy địa hình thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai một chặng đua thuộc hệ thống UTMB World Series - một trong những hệ thống giải chạy địa hình danh giá nhất thế giới, mở ra cơ hội đưa các cung đường núi của Việt Nam lên bản đồ trail quốc tế.

Các vận động viên tham gia giải chạy địa hình tại Việt Nam. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Tờ Ouest-France của Pháp cho biết giải Vietnam Highlands Trail by UTMB sẽ diễn ra từ ngày 8-10/1/2027 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là chặng đua mới được bổ sung vào lịch thi đấu năm 2027 của hệ thống UTMB World Series, hiện có 64 giải đấu tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ.

UTMB World Series quy tụ cả các vận động viên chuyên nghiệp lẫn những người yêu thích chạy địa hình trên toàn thế giới.

Các vận động viên hoàn thành các chặng đua thuộc hệ thống sẽ được tích lũy “Running Stones” để có cơ hội tham dự vòng chung kết HOKA UTMB Mont-Blanc tổ chức hằng năm tại thành phố Chamonix, miền Đông Nam nước Pháp.

Ban tổ chức kỳ vọng Vietnam Highlands Trail by UTMB sẽ trở thành giải chạy địa hình hàng đầu của khu vực cao nguyên Đông Nam Á.

Theo số liệu của UTMB, hiện có khoảng 22.000 người Việt Nam sở hữu “UTMB Index” hợp lệ, trong đó phụ nữ chiếm 38%, cho thấy phong trào chạy địa hình tại Việt Nam đang phát triển mạnh.

Giải đấu tại Đà Lạt sẽ gồm 5 cự ly: 100km, 50km, 20km, 10km và 5km. Các cung đường sẽ đưa các vận động viên đi qua nhiều địa hình đặc trưng của vùng cao nguyên, trong đó có 4 đỉnh núi nổi tiếng gồm LangBiang, Bidoup, Pinhatt và Núi Voi.

Theo Ban tổ chức, mỗi ngọn núi mang một hệ sinh thái, địa hình và cảnh quan riêng, hứa hẹn mang lại trải nghiệm đa dạng cho các vận động viên tham dự, từ rừng thông, đồi núi cho tới những cung đường đất đỏ đặc trưng của Tây Nguyên.

Theo kế hoạch, cổng đăng ký tham gia giải sẽ mở từ ngày 2/6 đối với các vận động viên có UTMB Index, trước khi mở rộng cho công chúng từ ngày 4/6 trên trang chính thức của giải./.

Theo TTXVN