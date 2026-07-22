Xuân Hòa đổi mới tư duy để phục vụ Nhân dân tốt hơn

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu, xã Xuân Hòa đã kiên trì đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số (CĐS), từng bước hình thành nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Người dân đến thực hiện TTHC tại Trung tâm PVHCC xã Xuân Hòa.

Điểm nổi bật trong quá trình đổi mới là hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã. Không chỉ được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm còn tạo chuyển biến rõ nét về tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, mọi thủ tục hành chính (TTHC) đều được công khai, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử. Người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, biết rõ thời hạn trả kết quả, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Những người trực tiếp làm việc tại trung tâm PVHCC luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững chuyên môn, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân, thực hiện nghiêm phương châm: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Nhiều thủ tục trước đây phải chuyển lên cấp trên giải quyết thì nay giải quyết ngay tại xã. Việc luân chuyển hồ sơ thủ công qua nhiều khâu trung gian từng bước được xóa bỏ, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và công sức cho người dân.

Đến làm thủ tục đăng ký lại khai sinh tại Trung tâm PVHCC xã, chị Đỗ Thị Hạnh, ở thôn Tỉnh Thôn, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi làm giấy tờ, tôi thường phải xin nghỉ làm cả buổi vì không biết phải chờ đến bao giờ. Nay hồ sơ được kiểm tra ngay trên hệ thống, thiếu giấy tờ gì đều được cán bộ hướng dẫn bổ sung kịp thời, ngày trả kết quả cũng được thông báo rõ ràng nên rất thuận tiện”.

Sự hài lòng ấy không chỉ đến từ việc giảm thời gian đi lại mà còn từ tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc. Khi toàn bộ quy trình được quản lý trên môi trường số, mỗi hồ sơ đều có thời gian xử lý cụ thể, được giải quyết theo đúng thứ tự tiếp nhận. Người dân không còn phải nhiều lần hỏi thăm tiến độ; cán bộ cũng không phải giải thích bằng cảm tính. Chính sự minh bạch ấy đã góp phần hạn chế những băn khoăn, tạo dựng niềm tin và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân.

CĐS cũng đang tạo nên những chuyển biến căn bản trong phương thức điều hành của chính quyền xã. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống điện tử, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cán bộ, từng khâu xử lý, bảo đảm mọi công việc đều được kiểm soát, giám sát chặt chẽ.

Những kết quả đạt được đã phản ánh rõ hiệu quả của quá trình đổi mới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 3.062 hồ sơ; giải quyết trước hạn và đúng hạn 3.054 hồ sơ; 6 hồ sơ đang giải quyết trong thời hạn; chỉ có 2 hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn duy trì ở mức trên 93%, góp phần đưa xã Xuân Hòa xếp thứ 9 trong tổng số 166 xã về chất lượng giải quyết TTHC.

Không dừng lại ở đó, xã tiếp tục hoàn thiện nền tảng dữ liệu số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Dữ liệu hộ tịch đã được số hóa toàn bộ; dữ liệu thuộc các lĩnh vực đất đai, giáo dục, bảo hiểm y tế, thuế, doanh nghiệp tiếp tục được rà soát, làm sạch và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, từng bước hình thành môi trường giao dịch hành chính hiện đại, thuận tiện, an toàn và tiết kiệm thời gian cho người dân.

Theo ông Lê Văn Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, CĐS không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà trước hết là đổi mới tư duy quản lý và phương thức phục vụ Nhân dân. Khi mỗi cán bộ thực sự coi người dân là đối tượng phục vụ, khi toàn bộ quy trình được vận hành trên hệ thống điện tử, mọi khâu xử lý đều hiển thị rõ ràng, minh bạch, cải cách hành chính sẽ đạt được các yêu cầu đề ra.

Bài và ảnh: Phan Nga