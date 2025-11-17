Xuân Hòa đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Thời gian qua, xã Xuân Hòa đã đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, thực hiện phương châm “gần dân, sát dân” để nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Nhờ việc áp dụng chuyển đổi số, công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và không bị gián đoạn.

Người dân đến thực hiện TTHC tại Trung tâm PVHCC xã Xuân Hòa được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Để đảm bảo người dân dễ dàng tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ công trực tiếp, xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, như: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng internet, đường truyền cơ sở dữ liệu chuyên dùng tại UBND xã; bố trí wifi công cộng tại các cơ quan, đơn vị. Hoàn thiện hạ tầng trang thiết bị phục vụ công tác hành chính; 100% cán bộ, công chức (CBCC) được trang bị máy tính có kết nối internet băng rộng. Toàn bộ văn bản được xử lý, phê duyệt và ký số thông qua phần mềm TDoffice, hộp thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Đặc biệt, xã đã cấp chứng thư số (chữ ký số) cho cán bộ, lãnh đạo UBND, HĐND và các bộ phận chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả giao dịch điện tử, tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính. Các ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ như hệ thống “một cửa điện tử”, phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử công vụ được vận hành đồng bộ, bảo đảm công tác quản lý, điều hành nhanh chóng, thuận lợi và minh bạch.

Việc niêm yết 432 TTHC ở các vị trí dễ quan sát, dễ tiếp cận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã, trụ sở tiếp công dân; công khai trên Trang thông tin điện tử và cập nhật thường xuyên các TTHC mới ban hành, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, hiểu rõ các bước, hồ sơ, thời gian, lệ phí... của từng TTHC để chủ động chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, tránh đi lại nhiều lần, thể hiện sự nghiêm túc, minh bạch trong phục vụ Nhân dân. Nhờ vậy, việc thực hiện các TTHC ở xã bảo đảm sự liên tục, không bị gián đoạn và thông suốt hơn so với trước.

Anh Lê Văn Mạnh, ở thôn Hải Thành cho biết: “Được cán bộ hướng dẫn tận tình, cùng với hệ thống tra cứu TTHC tiện lợi nên việc đăng ký, tiếp nhận, trả hồ sơ cho người dân tại Trung tâm PVHCC rất nhanh. Ngoài ra, tại trung tâm còn bố trí wifi miễn phí và triển khai thực hiện thu phí qua mã QR, thuận tiện cho người dân đến giao dịch. Đặc biệt, chúng tôi cũng có thể đăng ký TTHC trên điện thoại thông minh, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí đi lại”.

Xã đã thành lập 27 tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) tại 27 thôn với 183 thành viên để tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt cũng như các tiện ích số khác. Bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên, tổ CNSCĐ, thành viên tổ công tác Đề án 06 tham gia hướng dẫn Nhân dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm PVHCC. Thành lập “Tổ ứng cứu hỗ trợ kỹ thuật” để kịp thời xử lý các sự cố trong quá trình vận hành. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 3 lớp tập huấn cho CBCC và các tổ CNSCĐ, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn để nâng cao kỹ năng số. Khuyến khích CBCC tham gia các khóa học trực tuyến về sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, giúp họ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Với những nỗ lực đổi mới trong công tác cải cách hành chính, kết quả bước đầu cho thấy, từ ngày 1/7 đến 12/11, Trung tâm PVHCC xã Xuân Hòa đã tiếp nhận 3.366 hồ sơ, giải quyết và số hóa 3.366 hồ sơ, đạt 100%; tái sử dụng thành phần hồ sơ đạt 100%. Đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 3.341 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 24 hồ sơ, chỉ có 1 hồ sơ giải quyết quá hạn.

Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Xuân Hòa, Lê Văn Diệp, cho biết: “Để nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ Nhân dân trong giải quyết TTHC, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trong tình hình mới, thời gian tới, trung tâm sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC; triển khai các kế hoạch về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực thi công vụ của đội ngũ CBCC, viên chức trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới quản lý, lấy cải cách TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin làm trọng tâm; tăng cường sự giám sát của Nhân dân để nâng cao chất lượng dịch vụ công. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, để nhắc nhở CBCC các phòng chuyên môn giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định, không để xảy ra hồ sơ trễ hẹn, quá hạn. Gắn nhiệm vụ chuyển đổi số với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị hằng năm. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho CBCC, viên chức để mỗi cán bộ xã có thể triển khai, áp dụng các công nghệ mới, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ”.

Bài và ảnh: Phan Nga