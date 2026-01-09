Triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”

Lấy cảm hứng từ phong trào “Bình dân học vụ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng năm 1945 nhằm xóa mù chữ và nâng cao dân trí, ngày nay, phong trào bình dân học vụ số (BDHVS) do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động mang sứ mệnh mới: Phổ cập tri thức, kỹ năng số, giúp mọi người dân có thể tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ.

Triển khai sâu rộng phong trào BDHVS, xã Thọ Xuân xác định mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công có hiểu biết về chuyển đổi số (CĐS), có kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc; 100% học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, nhận biết được nguy cơ, có kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường số; 100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về CĐS, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, tham gia tương tác, an toàn trên môi trường số; 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về CĐS, kỹ năng số trên nền tảng VNelD; 100% người lao động trong các doanh nghiệp, HTX có kiến thức cơ bản về công nghệ số, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động...

Để đạt mục tiêu đề ra, xã Thọ Xuân đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân học tập số” vào ngày 10/10 hằng năm (Ngày CĐS quốc gia) nhằm phổ biến đến từng hộ gia đình, người dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào BDHVS, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ số, kỹ năng số; cập nhật, nâng cao tri thức, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Nhà nước.

Xã cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức về CĐS và kỹ năng số, bao gồm kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn xã, phù hợp với lộ trình CĐS của từng cơ quan, đơn vị; lồng ghép nội dung về CĐS, kỹ năng số vào các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm từng bước nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong môi trường số...

Bên cạnh đó, xã Thọ Xuân cũng tập trung giáo dục kỹ năng số cho học sinh, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng số vào chương trình giảng dạy phù hợp với từng cấp học, đặc biệt chú trọng kỹ năng sử dụng công nghệ số và AI trong quá trình dạy và học; đẩy mạnh CĐS trong ngành giáo dục, trong đó phát triển các mô hình giáo dục thông minh, ứng dụng công nghệ số và AI để hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, qua đó giúp học sinh từng bước hình thành, rèn luyện kỹ năng số; phát huy vai trò xung kích của học sinh trong các hoạt động tình nguyện phổ cập kỹ năng số tại cộng đồng, ưu tiên hỗ trợ người thân, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa hiệu quả CĐS đến toàn xã hội.

Đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cho người dân, xã đã huy động sự phối hợp giữa các đoàn thể trong xã trực tiếp hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi, lao động phổ thông trong việc tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số cơ bản; triển khai các mô hình, phong trào lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng như phong trào “Gia đình số”; mô hình “Chợ số - Nông thôn số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Tổ công nhân công nghệ” tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; mô hình “Chiến dịch Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số”... Qua đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ, đưa phong trào BDHVS từng bước đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều trở thành chủ thể trong quá trình học tập và ứng dụng công nghệ số, góp phần xây dựng xã hội học tập số, thu hẹp khoảng cách số và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ ở xã Thọ Xuân, mà tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, ngay sau khi Tỉnh ủy Thanh Hóa phát động phong trào BDHVS, các địa phương đã triển khai mạnh mẽ việc phổ cập tri thức số, kỹ năng số cho người dân trên tinh thần học tập suốt đời với sự hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, đảng viên và người dân.

Một trong những lực lượng nòng cốt của phong trào là 4.351 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 16.000 thành viên. Các tổ đã trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử, thanh toán số, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, sử dụng phần mềm học tập và ứng dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh... Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai, lan tỏa trong cộng đồng, như: “Tổ CĐS Trường THCS Bắc Sơn” ở phường Sầm Sơn, “Chợ số - Doanh nghiệp số” ở phường Quảng Phú, “Tổ dân phố học tập số” ở phường Bỉm Sơn, “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” của Tỉnh đoàn, “Câu lạc bộ học tập số cộng đồng” của hội khuyến học, “Cầm tay chỉ việc” của Đoàn xã Nga Thắng, “Giờ giải lao số” trong công nhân của Liên đoàn Lao động tỉnh... Các mô hình phát huy hiệu quả đã tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần học tập suốt đời trong cán bộ, Nhân dân, đưa phong trào bình dân học vụ đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy CĐS lan tỏa từ cơ sở.

Phong trào BDHVS đang từng bước giúp hình thành kỹ năng số, tư duy số trong Nhân dân. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng góp phần giúp Thanh Hóa xây dựng xã hội số toàn diện, tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bài và ảnh: Linh Hương