BHXH tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số

Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai quyết liệt Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Việc triển khai đề án không chỉ tạo ra những thay đổi mang tính “bước ngoặt” trong quản lý, điều hành mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Cán bộ BHXH cơ sở Yên Định tuyên truyền, vận động người dân nhận chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Thanh Hóa, riêng trong tháng 10/2025, toàn ngành đã tiếp nhận tổng cộng 252.846 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận qua giao dịch điện tử đạt 228.762 hồ sơ, chiếm 90,47% tổng số hồ sơ của người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Tỷ lệ này vượt trội so với hình thức nộp trực tiếp tại bộ phận “một cửa” (9,48%) và qua dịch vụ bưu chính (0,049%). Điều này cho thấy người dân, doanh nghiệp ngày càng tin tưởng và quen thuộc với các dịch vụ công trực tuyến của ngành BHXH.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã cấp mới thẻ BHYT cho 3.853 trẻ em dưới 6 tuổi thông qua đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tăng 141 trường hợp so với tháng liền kề trước đó, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và bảo đảm quyền lợi cho trẻ em ngay từ những ngày đầu đời.

Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện Đề án 06 là việc liên thông dữ liệu y tế. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 77 cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu giấy chứng sinh; 28 cơ sở thực hiện liên thông dữ liệu giấy báo tử. Trong kỳ, ngành BHXH đã giải quyết 1 trường hợp hưởng trợ cấp mai táng phí thông qua dữ liệu liên thông. Đồng thời, việc số hóa giấy khám sức khỏe điện tử được đẩy mạnh, với 45 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đã thực hiện thành công, gửi dữ liệu cho 212.373 lượt công dân trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá về hiệu quả của việc liên thông, số hóa dữ liệu y tế, bác sĩ Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: "Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan BHXH giúp giảm đáng kể thủ tục giấy tờ, rút ngắn thời gian tiếp nhận, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Người bệnh được hưởng lợi trực tiếp khi không phải mang theo nhiều loại giấy tờ như trước đây, đồng thời nâng cao tính minh bạch, chính xác trong quản lý dữ liệu y tế".

BHXH tỉnh Thanh Hóa đang tăng tốc làm sạch dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Toàn tỉnh đã đồng bộ 3.145.187 thẻ BHYT còn hạn sử dụng vào căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, cho phép người dân sử dụng CCCD thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh. Đến nay, đã có 3.292.911/3.308.725 hồ sơ cá nhân được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 99,52%. Tuy nhiên, vẫn còn 1.412 trường hợp chưa có thông tin CCCD/định danh cá nhân, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở.

Ở cấp cơ sở, công tác phối hợp triển khai Đề án 06 được thực hiện đồng bộ. Ông Đỗ Đông Hà, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thường Xuân cho biết: "Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương trong việc rà soát, cập nhật thông tin CCCD, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, từng bước thay đổi thói quen, giúp người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội một cách thuận tiện, nhanh chóng hơn".

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh, các tổ công tác xã, phường vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH nhận chế độ qua hình thức chi trả không dùng tiền mặt. Đến nay, 63,6% số người hưởng đã nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân. Bên cạnh đó, 100% quy trình nghiệp vụ, văn bản nội bộ của ngành được xử lý trên môi trường điện tử; 100% hồ sơ giải quyết chế độ BHXH mới được ký số và lưu trữ số hóa, sẵn sàng cho việc khai thác, tra cứu khi cần thiết.

Theo ông Lê Quý Tam, Giám đốc BHXH cơ sở Kim Tân, việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý. Việc số hóa hồ sơ, dữ liệu giúp cán bộ BHXH giảm áp lực xử lý thủ công, tăng tính chính xác, đồng thời phục vụ người dân tốt hơn. Đây là nền tảng quan trọng để ngành BHXH tiến tới quản lý hiện đại, minh bạch.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, quá trình triển khai Đề án 06 tại Thanh Hóa cũng đặt ra không ít thách thức. Thực tế cho thấy, một bộ phận người dân, nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vẫn còn tâm lý e ngại khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; chưa có tài khoản giao dịch điện tử, chưa quen với việc sử dụng chữ ký số cá nhân. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nội dung của đề án, đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ trong cách làm.

Chia sẻ về những khó khăn này, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Lê Bá Toàn cho biết: "Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, song để người dân thực sự làm chủ công nghệ cần có thời gian và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Ngành BHXH xác định phải vừa làm, vừa hướng dẫn, vừa tuyên truyền, lấy người dân làm trung tâm phục vụ để từng bước thay đổi thói quen, nâng cao mức độ tham gia các dịch vụ công trực tuyến".

Từ thực tiễn đó, BHXH tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu như đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đồng thời tăng cường rà soát, cập nhật thông tin CCCD, số định danh cá nhân của người tham gia, đặc biệt là nhóm đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và người tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng.

Cùng với đó, ngành BHXH sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền cơ sở, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công tác xã, phường, từng bước mở rộng hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng nền an sinh xã hội hiện đại, minh bạch, phục vụ ngày càng tốt hơn quyền lợi của Nhân dân.

Bài và ảnh: Tô Hà