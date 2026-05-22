Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin “chốt CSGT” lên mạng xã hội

Thông tin từ Công an xã Thạch Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu D. (sinh năm 1998, trú tại xã Thạch Bình) về hành vi đăng tải thông tin vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT lên mạng xã hội Facebook.

Công an xã Thạch Bình làm việc với Nguyễn Hữu D.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook của Nguyễn Hữu D. đã đăng tải nội dung thông báo vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định, Nguyễn Hữu D. đã có hành vi thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng khi chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân có liên quan, sau đó đăng tải công khai lên mạng xã hội Facebook.

Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin về vị trí “chốt” tuần tra, kiểm soát không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện để một số trường hợp cố tình vi phạm pháp luật tìm cách đối phó, né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm khác.

Căn cứ tài liệu xác minh, Công an xã Thạch Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu D. về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý” quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung năm 2022) với mức tiền phạt là 5 triệu đồng.

Quốc Hương