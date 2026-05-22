CSGT Thanh Hóa bắt đối tượng cướp giật dây chuyền trong đêm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật dây chuyền vào đêm 19/5.

Đối tượng Lê Công Lâm khai nhận tại cơ quan công an.

Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 19/5, chị L.T.T (sinh năm 1984, trú tại phường Hạc Thành) đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác do đồng chí Nguyễn Văn Hải, Trạm trưởng Trạm CSGT Quảng Xương làm tổ trưởng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ; qua đó nhanh chóng xác định đối tượng gây ra vụ việc là Lê Công Lâm (sinh năm 2005, trú tại xã Sao Vàng). Khi gây án, đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36AC-951.44.

Chỉ sau 9 tiếng đồng hồ xảy ra vụ việc, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ đối tượng tại một quán cà phê trên địa bàn phường Hạc Thành.

Tại cơ quan công an, Lê Công Lâm khai nhận sau khi cướp giật được sợi dây chuyền đã mang đến một tiệm vàng bán với số tiền 9.170.000 đồng.

Hiện tổ công tác đã phối hợp bàn giao đối tượng cùng hồ sơ, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đình Hợp (CTV)