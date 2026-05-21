Công an xã Biện Thượng ra quân cao điểm lập lại trật tự công cộng

Thực hiện Kế hoạch số 267 của Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm thiết lập lại trật tự công cộng trên địa bàn toàn tỉnh, sáng 21/5, Công an xã Biện Thượng đã tổ chức ra quân đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn xã năm 2026.

Lực lượng công an xã Biện Thượng tham gia lễ ra quân.

Theo kế hoạch, lực lượng Công an xã sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, họp chợ tự phát, trông giữ phương tiện trái phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông và các hành vi gây mất mỹ quan đô thị.

Chủ tịch UBND xã Biện Thượng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

Đợt cao điểm ra quân được triển khai từ ngày 21/5 đến hết ngày 30/7/2026 với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trung tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Biện Thượng phát động lễ ra quân.

Cùng với công tác xử lý vi phạm, Công an xã Biện Thượng đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các nền tảng mạng xã hội và trực tiếp tại khu dân cư; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong vận động Nhân dân tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, vật cản lấn chiếm hành lang giao thông và không gian công cộng.

Diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường

Ngay sau lễ phát động ra quân, các lực lượng đồng loạt diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường trước khi tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng xã Biện Thượng văn minh, an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Lê Thu (CTV)